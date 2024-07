The Boys: Der Butcher-Darsteller hat dem Serien-Chef »das Herz gebrochen« und deswegen wurde eine Szene geändert

Für eine ganz bestimmte Szene im Finale von Staffel 4 erntet Karl Urban besonders viel Applaus von Showrunner Eric Kripke. Bildquelle: Amazon Studios

Die Darsteller von The Boys haben sich einen Emmy nach dem anderen verdient - das wird Showrunner Eric Kripke nicht müde zu betonen. Dieses Mal erntet mit Karl Urban der Darsteller von Billy Butcher seinen Lob. Denn Urban hat Kripke im Finale von Staffel 4 mit seiner Performance so sehr umgehauen, dass eine Szene deswegen sogar geändert wurde.

Worum genau es geht? Dafür müssen wir natürlich tief ins Spoiler-Territorium eintauchen. Habt ihr Folge 8 und damit die letzte der vierten Season The Boys noch nicht gesehen, holt euch erstmal ein Eis. Oder so.

Billy Butcher bricht in Folge 8 von Staffel 4 Herzen

Seit es Billy Butcher in Staffel 3 von The Boys mit der Einnahme von Temp-V dezent übertrieben hat, tickt seine Uhr. Ihm bleiben nur noch wenige Monate zu leben, bevor Krebsgeschwüre sein Hirn komplett zerfressen. Das wird in Staffel 4 mehr und mehr ersichtlich, bis Butcher in Episode 8 am Ende seiner Kräfte angelangt ist.

In einer medizinischen Einrichtung der CIA ans Bett gefesselt, scheint Butcher aufgegeben und mit seinem Leben abgeschlossen zu haben. In einem der wenigen Momente, in denen Butcher nicht nur von Rache gegen Homelander und alle Supes angetrieben wird, führt er ein letztes Telefonat mit seinem Schützling und Bruder-Ersatz Hughie (Jack Quaid).

Dabei versinkt Butcher in trauriger Melancholie und nimmt Abschied von Hughie, indem er den Boys eine Entschuldigung ausrichten lässt. Und eben jene Performance hat Showrunner Eric Kripke so sehr in Bann gezogen, dass er an besagter Szene eine kleine Änderung vornahm.

Ursprünglich war geplant, während des Gesprächs zwischen Butcher und Hughie hin und her zu schneiden. Doch Kripke zufolge hat man sich aufgrund Urbans herzzerreißender Performance dazu entschieden, den Fokus auf Butcher zu legen.

Eine kleine Änderung mit großer Wirkung. Denn damit dürfte die Szene wesentlich emotionaler und wirkungsvoller geworden sein, als ursprünglich geplant war.

Wie geht es in Staffel 5 von The Boys weiter?

Natürlich mussten wir uns im Finale von Staffel 4 dann doch nicht von Butcher verabschieden. Angetrieben von Ryans (Cameron Crovetti) Mord an Grace Mallory (Laila Robins) gibt sich Butcher dem Einfluss seiner abgespaltenen Persönlichkeit Joe Kessler (Jeffrey Dean Morgan) und damit seiner dunklen Seite hin.

Mithilfe des V-Tumors findet Butcher zu neuer Stärke, wie er unter Beweis stellt, als er Victoria Neuman (Claudia Doumit) ohne mit der Wimper zu zucken töten. Daraufhin übernimmt Homelander die Kontrolle über das Weiße Haus und damit über die US-Regierung. Die Boys werden von Supes inhaftiert und der letzte Kampf steht 2026 in der fünften und letzten Staffel bevor.

Mehr dazu, wann und wie es mit Staffel 5 von The Boys, aber auch Staffel 2 von Gen V weitergeht, könnt ihr unter den Links oben nachlesen. Wie bereits erwähnt, endet The Boys mit der fünften Season, dafür sollen danach aber weitere Spin-offs und neue Serien kommen. Im Moment gibt es dazu aber noch keine Details.