iOS 16 Release: Wann das Update zu erwarten ist und welche iPhones es erhalten

Das neue Betriebssystem von Apple steht in den Startlöchern, so viel ist sicher. Das letzte Beta-Update wurde vor wenigen Tagen für alle Teilnehmer des Programms zur Verfügung gestellt. Im Laufe der nächsten Woche sollte bereits die letzte Vorabversion als Release Candidate freigegeben werden. Die Frage, die sich nun viele stellen werden: Wann erscheint das finale Update und welches iPhone erhält es?

Ein offizielles Datum ist bisher nicht bekannt. Daher versuchen wir, uns so nah wie nur möglich an die vorliegenden Daten der vergangenen Jahre zu halten, um daraus mögliche Schlussfolgerungen ziehen zu können.

Welche iPhones erhalten iOS 16? Diese Frage können wir euch mit Sicherheit beantworten. Beginnen wir allerdings von vorne: Wann vermuten wir die Veröffentlichung des neuen Software-Updates von Apple?

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

iOS 16 Release kurz nach dem Apple-Event

Das Apple-Event findet in diesem Jahr am 7. September statt. Eines der am meisten erwarteten Geräte stellt wie immer das neue iPhone dar. Das Modell der 14. Generation wird mit Sicherheit auch mit der neuen Software ausgeliefert werden. Dementsprechend ist es naheliegend, dass das neue Betriebssystem wenige Tage nach der Veröffentlichung und vor der Auslieferung der Geräte zum Download bereitstehen sollte.

Im vergangenen Jahr ging das neue Betriebssystem von Apple am 20. September an den Start und das Event selbst wurde 2021 am 14. September abgehalten. 14 Tage befand sich iOS 15 in der achten Beta-Version bis zum offiziellen Release. Das iPhone 13 war bereits zum 17. September vorbestellbar.

Richten wir uns nach den letzten Jahren, ist ein Release in der gleichen oder darauffolgenden Woche zu erwarten.

Der Release von iOS 16 könnte in diesem Jahr also auf Montag, den 15. September fallen. Zumindest gehen wir davon aus. Denn es ist gut möglich, dass Apple das Update nicht vor einem Wochenende veröffentlichen wird - wie es eben im letzten Jahr der Fall war. Natürlich kann uns das neue Update auch schon früher erwarten. Das Betriebssystem iOS 14 wurde bereits einen Tag nach dem Event zum Download angeboten.

Wie in jedem Jahr werden nicht alle iPhone-Modelle das neue Update herunterladen können. Laut dem Hersteller erhalten alle Smartphones ab dem 8er-Modell das Update:

iPhone 8 (Plus)

iPhone X/XS/XR

iPhone 11 (Pro/Pro Max)

iPhone SE (2020)

iPhone 12 (Mini/Pro/Pro Max)

iPhone SE (2022)

iPhone 13 (Mini/Pro/Pro Max)

Wie üblich werden nicht alle Modelle auch alle Funktionen des neuen Updates erhalten. Dies steht in Abhängigkeit mit dem integrierten Prozessor, der für anspruchsvolle Aufgaben benötigt wird. Einige Foto-Funktionen sind daher nur mit einem iPhone XS (Max) oder neuer möglich.

Kann für euch das Update auf iOS 16 nicht schon früh genug kommen oder ist euch das sowieso vollkommen schnuppe? Auf welche neuen Funktionen freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!