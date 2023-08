Apples kompaktes Tablet bekommt wohl 2023 ein Upgrade - diese Features sind dabei

Das iPad mini 7 könnte schon 2023 kommen.

Apples Line-up zu den iPads kann verwirrend sein. Möchtet ihr dann noch Zubehör wie den Apple Pencil kaufen, müsst ihr aus Kompatibilitätsgründen genauer hinschauen.

In einer Hinsicht macht es euch das iPad mini aber zumindest sehr leicht: Wie der Name vermuten lässt, ist es das kleinste Tablet von Apple. Das letzte Update für die kleine Flunder liegt inzwischen jedoch bereits etwa zwei Jahre zurück.

2023 könnte dem kleinen Begleiter endlich eine weitere Aktualisierung bevorstehen, wie der bekannte Leaker »ShrimpApplePro‘s« erfahren haben will.

Hinweise zu der siebten iPad-mini-Generation gibt es bereits seit längerer Zeit, darunter von Mark Gurman von Bloomberg. Wir fassen die aktuellen erwarteten Eckdaten für euch zusammen.

iPad mini 7: Das könnten die Verbesserungen sein

2021 startete das iPad mini 6 mit einer überarbeiteten Front, die zum Großteil der restlichen iPads passt. Außerdem hat Apple dem kleinsten Tablet im Portfolio die Unterstützung für den Apple Pencil der zweiten Generation spendiert.

Der A15-Chip sorgt im Inneren für ausreichend Leistung. Es ist naheliegend, dass Apple in der nächsten Generation einen neuen Chip verbauen wird.

Vermutlich handelt es sich dabei um den A16- oder sogar A17-Chip, der für die kommende iPhone 15 Pro-Serie erwartet wird.

Denkbar sind ebenfalls Verbesserungen hinsichtlich der Vorder- und Rückkamera.

Die iPad Pro-Modelle aus 2022 haben WiFi 6E und Bluetooth 5.3 spendiert bekommen. Gut möglich, dass wir diese Updates auch beim iPad mini 7 sehen werden.

Dass Apple das Display des kleinen Tablets aufwertet, darf bezweifelt werden. Aktuell bleibt die ProMotion-Technologie, die eine Bildwiederholrate von 120 Hertz bereithält, den Pro-Modellen vorbehalten.

Selbst die Air-Reihe unterstützt eine Bildrate von maximal 60 Bildern pro Sekunde.

Meinung: Bringt den Stage Manager auf das iPad mini 7! Patrick Schneider

@technikfind_de Das iPad mini bleibt mit 8,3 Zoll das kompakteste Tablet im Repertoire von Apple. Es ist ideal zum Surfen, für Notizen, zum Zeichnen und ja, auch zum Zocken. Aus meiner Sicht wäre die Unterstützung des Stage Managers für die neueste Version des iPad mini sehr interessant. Natürlich macht das Multitasking-Tool auf dem Tablet selbst aufgrund der Displaygröße weniger Sinn. Trotzdem stelle ich es mir spannend vor, wenn die Möglichkeit besteht, das mini-Modell an einem externen Monitor zu klemmen und bei Bedarf kleinere Arbeiten - abseits von Foto- und Videobearbeitung - erledigen zu können. Mit diesem Feature an Bord können User das kompakte Tablet jederzeit in einen vollwertigen Desktop-Computer verwandeln. Immerhin hat sich der Stage Manager mit iPadOS 17 weiterentwickelt und die groben Schnitzer beseitigt.

Das iPad mini 7 wird frühestens für Ende 2023 erwartet, könnte allerdings erst im Frühjahr 2024 vorgestellt werden. Was haltet ihr unabhängig von der Release-Frage bisher von Apples kleinstem Tablet? Besitzt ihr bereits ein iPad mini? Wenn ja, für welchen Einsatzzweck habt ihr euch das iPad angeschafft? Und falls nein, was hält euch vom Kauf eines iPad minis ab? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!