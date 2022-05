Wann erscheint das neue iPhone 14? Leak verrät mehr Details

Über das iPhone 14 haben wir schon viele Gerüchte gehört. Ein konkreter Release-Termin war allerdings bisher noch nicht dabei. Die neuesten Gerüchte verraten uns aber, wann das September-Event von Apple stattfinden soll, auf dem aller Wahrscheinlichkeit nach die neuen iPhones erscheinen werden.

Die neuesten Infos sind auf der Webseite iDrop News des Leakers LeaksApplePro erschienen. Eigenen Angaben zufolge hat dieser seine Quellen angezapft und sie gefragt, was sie über das Apple Event im September wissen. Apple veröffentlicht seine neuen Produkte in der Regel an einem Dienstag im September, bisher wussten wir aber nicht, welcher das dieses Jahr sein wird.

An diesem Dienstag könnte es soweit sein

LeaksApplePros Quellen haben ihm verraten, dass Apple etwas Internes in der 37. Kalenderwoche 2022 geplant hat. Daraus schließt der Leaker, dass es sich hier um das Apple-Event handeln sollte, auch wenn er sich nicht zu Hundert Prozent sicher ist. Demnach sollte das Event am 13. September stattfinden, da das der Dienstag der angegebenen Kalenderwoche ist.

Ob das Event dieses Jahr online oder vor Ort abgehalten wird, ist seinen Quellen zufolge noch ungewiss. Apple möchte keinen unüberlegten Entscheidungen treffen, die sie dann zum Beispiel bei steigenden Covid-Zahlen wieder rückgängig machen müssten. Darum wird das eine relativ kurzfristige Entscheidung sein. Mitte bis Ende August sollte er aber mehr wissen, da Apple dann in der Regel mit den Aufnahmen für ein Online-Event startet.

Diese Produkte erwarten wir

Auch zu den Produkten, die auf dem Event gezeigt werden, äußert sich der Leaker. Allen voran sollen hier natürlich die neuen iPhones vorgestellt werden. Das iPhone 14 soll es in vier verschiedenen Varianten geben:

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Das iPhone mini soll nach der 13. Generation ausrangiert werden und Platz für das iPhone 14 Max machen. Das ist im Grunde die Basisversion des iPhone 14, nur in größer. Die Pro-Versionen der 14er-Reihe sollen unter anderem über Upgrades beim Kamerasystem verfügen, einen schnelleren Chip bekommen und die Notch auf dem Display soll durch ein sogenanntes Pillen-und-Schlagloch-Design ersetzt werden.

Das haben wir auch schon in einem Dummy-Exemplar des iPhone 14 Pro Max gesehen, zusammen mit einigen anderen Änderungen. Demnach wird sich am Design gegenüber dem Vorgänger nicht viel Ändern, die Dimensionen werden allerdings etwas größer.

Apple Watch und AirPods

Neben dem iPhone soll auf dem September-Event auch die neue Apple Watch gezeigt werden. Diese könnte ein neues Design spendiert bekommen und in drei verschiedenen Versionen erscheinen. Da wäre zum einen die Apple Watch 8, dann eine neue Version der günstigeren Apple Watch SE und eine Extreme Edition , die besonders geeignet für Outdoor-Einsätze sein soll.

Auch auf die AirPods sollen einige Änderungen zukommen. Den Leaks zufolge werden die AirPods Pro 2 vorgestellt, welche ohne den Stamm auskommen. Ein inoffizielles Konzeptdesign von Konstantin Milenin zeigt, wie die neuen Pods aussehen könnten:

Sie sollen eine neuartige Noise-Cancelling-Technologie unterstützen. Dazu könnten sie endlich über einen USB-C-Eingang verfügen, der auch bald für iPhones kommen könnte. Vor dem September-Event steht aber noch die WWDC im nächsten Monat an. Was ihr dort erwarten könnt, verraten wir euch im folgenden Artikel:

iOS 16: Apple könnte mit dem neuen Betriebssystem endlich ein heiß ersehntes Feature liefern

Wartet ihr schon sehnlichst auf das neue iPhone oder setzt ihr auf Andoid? Sind die Neuerungen des iPhone 14 interessant genug für einen Umstieg? Lasst es uns gerne wissen.