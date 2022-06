iPhone 14: Wer sich das Pro-Modell kauft, bekommt ein exklusives Display-Feature

Der Start des iPhone 14 rückt immer näher und neue Features kommen nach und nach zutage. Hierfür verantwortlich ist vor allem Mark Gurman, seines Zeichens Apple-Experte bei Bloomberg. In seinem Power-On-Newsletter berichtet er stets über die frischesten Entwicklungen im Apple-Universum.

In der neuesten Ausgabe des Newsletters geht er auf das Always-On-Display ein, das demnach exklusiv für das iPhone 14 Pro erscheinen soll. Im Always-On-Modus läuft das Display auf niedriger Helligkeit und mit geringer Framerate, was Apples ProMotion-Display ermöglicht. So kann das Smartphone die wichtigsten Informationen anzeigen, ohne zu viel Akku zu verbrauchen.

Das kann das Always-On-Display

Mark Gurman will herausgefunden haben, welche Informationen das Always-On-Display anzeigen kann. Neben der Uhr soll es auch die Widgets des iPhone 14 Pro unterstützen. So könnt ihr Dinge wie das Wetter, euren Kalender oder Aktienkurse sehen, ohne das Display einschalten zu müssen. Ob das auch mit den neuen interaktiven Widgets von iOS 16 funktioniert, ist aber fraglich.

An eure Privatsphäre soll Apple bei der Implementierung des neuen Features für iPhones auch gedacht haben, das Always-On-Display zeigt also keine sensiblen Daten an. Darauf, welche Infos das genau sind, geht Gurman aber nicht weiter ein.

Weitere Neuerungen für das iPhone 14 Pro

Neben dem neuen Display soll das iPhone 14 Pro noch einige weitere Neuerungen bekommen, über die wir bereits berichtet haben. Gurman bestätigt sie in seinem Newsletter aber noch einmal. Dazu zählt auch das Update für die Kameras an beiden Seiten des Smartphones.

Das Kamerasystem an der Rückseite erhält unter anderem eine Linse mit 48 Megapixel , während die Frontkamera erstmals über Autofokus und eine größere Blende verfügen soll. Das iPhone 14 Pro und die anderen Modelle der Reihe erscheinen Gerüchten zufolge Mitte September dieses Jahres. Wenn ihr euch für das Design interessiert, schaut gerne hier vorbei:

