Einzigartiges Always-On-Display soll das iPhone 14 Pro deutlich von der Konkurrenz abheben

Über das mögliche Verhalten bezüglich des Always-On-Displays des iPhone 14 Pro haben wir bereits in der Vergangenheit berichtet. Eine Quelle offenbarte nun gegenüber der Webseite macrumors.com das finale Design des dauerhaft eingeschalteten Bildschirms. Wie es den Anschein hat, wird sich dieses neue Feature grundlegend von der Konkurrenz unterscheiden und ein Panel voraussetzen, was sich auf bis zu 1 Hertz in der Bildwiederholrate reduzieren lässt.

Bisherige Leaks schließen darauf, dass dieses Feature nur der Pro-Reihe zugutekommt. Die Standard-Ausführung des neuen iPhones soll über kein LTPO-Display verfügen, das die Bildwiederholrate auf bis zu 1 Hertz dynamisch reduzieren kann. Darüber hinaus sollen Änderungen an der Statusleiste eingeführt werden.

Das Always-On-Display des iPhone 14 Pro

Android-Smartphones unterstützen diese Art von Bildschirm bereits seit vielen Jahren und nun möchte Apple endlich nachliefern. Anscheinend wird der Hersteller aus Cupertino dem Ganzen aber eine Einzigartigkeit verleihen und kein gewöhnliches Always-On-Display integrieren, wie wir es kennen.

Eine Quelle soll exklusive Informationen gegenüber MacRumors geteilt haben. Demnach interagiert der Sperrbildschirm des kommenden iPhone 14 Pro direkt mit dem Always-On-Display. Neben der Integration von Benachrichtigungen soll ein visuelles Zusammenspiel mit den Hintergrundbildern erzielt werden.

Die gleiche Quelle, die Informationen über derartige Änderungen preisgibt, ist auch für das Leck zur angeblich neuen Displayaussparung verantwortlich. Die bisherige Notch soll sich auf eine einzelne pillenförmige Aussparung reduzieren. Durch den gewonnenen Platz auf der oberen Seite werden sich offenbar einzelne Indikatoren verschieben.

Das Mobilfunksignal soll auf die linke Seite wandern und die Statusleiste für die Batterie in voller Breite auf der rechten Seite im Sperrbildschirm sowie in der Benachrichtigungszentrale zu sehen sein. Die veröffentlichten Bilder zeigen auch das Comeback der alten Batterieanzeige mit der Angabe in Prozent.

Die neuen Hinweise beziehen sich angeblich auf Informationen von Apple. Im Forum von MacRumors hat die anonyme Quelle weitere Details preisgegeben und einzelne Bilder veröffentlicht.

Auf die folgenden Anpassungen dürft ihr demnach gespannt sein:

Befindet sich das Display im Always-On-Modus , wird der Hintergrund vom Sperrbildschirm vollständig abgedunkelt. Der Vordergrund hingegen soll sich je nach eurer Anpassung mit Farb- und Randhervorhebungen verändern.

, wird der Hintergrund vom Sperrbildschirm vollständig abgedunkelt. Der Vordergrund hingegen soll sich je nach eurer Anpassung mit Farb- und Randhervorhebungen verändern. Das iPhone 14 Pro ist ziemlich sicher ebenfalls mit einem OLED-Panel ausgestattet . Um das Einbrennen von Inhalten zu verhindern, werden angeblich Widgets in festgelegten Intervallen aus- und wieder eingeblendet.

. Um das Einbrennen von Inhalten zu verhindern, werden angeblich Widgets in festgelegten Intervallen aus- und wieder eingeblendet. Das immer eingeschaltete Display wird auch Grenzen bei der Gestaltung aufweisen . Inhalte auf diesem und dem aktiven Sperrbildschirm müssen identisch konfiguriert sein. Eine Trennung sei anscheinend nicht möglich, so der Leaker. Was bedeutet das konkret? Es müssen dasselbe Hintergrundbild, die gleiche Farbwahl, Schriftarten und Widgets verwendet werden.

. Inhalte auf diesem und dem aktiven Sperrbildschirm müssen identisch konfiguriert sein. Eine Trennung sei anscheinend nicht möglich, so der Leaker. Was bedeutet das konkret? Benachrichtigungen sollen natürlich ebenfalls angezeigt werden . Diese sind immerhin eines der Hauptargumente für ein derartiges Feature. Wie beim Sperrbildschirm werden Mitteilungen für 10 Sekunden subtil sichtbar. Weckt ihr das Display, erfolgt wohl eine kurze Animation von unten und anschließend gehen die Benachrichtigungen in eine benutzerdefinierte Einstellung über - also wie diese dargestellt werden sollen, beispielsweise als Zähler, Stapel oder eine Liste.

. Diese sind immerhin eines der Hauptargumente für ein derartiges Feature. Wie beim Sperrbildschirm werden Mitteilungen für 10 Sekunden subtil sichtbar. Weckt ihr das Display, erfolgt wohl eine kurze Animation von unten und anschließend gehen die Benachrichtigungen in eine benutzerdefinierte Einstellung über - also wie diese dargestellt werden sollen, beispielsweise als Zähler, Stapel oder eine Liste. Es existiert anscheinend eine Funktion, um einen Zähler für die Mitteilungen am unteren Bildschirmrand des Always-On-Displays zu aktivieren.

Laut MacRumors bereitet sich Apple auf diverse Probleme in Zusammenhang mit der Implementierung des Features vor. Noch immer sollen verschiedene Schwierigkeiten entstehen und verschiedene Teams aus unterschiedlichen Produkt-Bereichen aushelfen. Ein Release-Update in der Version 16.0.1 oder 16.1 könnte daher nachträglich noch erscheinen.

Das Always-On-Display rückt endlich auch für das iPhone in greifbare Nähe. Dennoch gibt es weitere Funktionen, die ihr so nur in einem Android-Smartphone wiederfinden werdet.

Was haltet ihr von dieser Umsetzung? Ist es euch ein Upgrade wert oder benötigt ihr ein derartiges Feature in einem iPhone nicht? Schreibt es und doch in die Kommentare!