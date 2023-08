iPhone 16 Pro: Apple will die Kamera nochmal verbessern und euch viel schneller Daten übertragen lassen

Auch wenn im September zunächst das iPhone 15 Pro erwartet wird, gibt es bereits Gerüchte zum iPhone 16 Pro. Dieses Top-Smartphone wird erst für Herbst 2024 erwartet und soll mit einem schnellen WLAN-Standard und einer neuen Kamera ausgestattet sein.

Neuester WLAN-Standard WiFi 7 im iPhone 16 Pro

Das aktuelle iPhone 14 ist derzeit mit WiFi 6 ausgestattet, womit das Smartphone WLAN in den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5 GHz unterstützt. Das iPhone 16 Pro soll noch eine Schippe drauflegen und den neuen Standard WiFi 7 unterstützen.

Geräte mit dem WiFi-7-Standard funken nicht nur auf 2,4 und 5 GHz, sondern nutzen auch 6 GHz als Sende- und Empfangsfrequenz. Und das nicht nur einzeln, sondern auf allen drei Frequenzbändern gleichzeitig. So steigt laut MacRumors neben der WLAN-Geschwindigkeit auch die Zuverlässigkeit der Verbindung und die Latenz, also die Verzögerung der Datenübertragung, sinkt.

Der Standard WiFi 7 ist jedoch noch nicht veröffentlicht und erst für 2024 geplant. Es bleibt also abzuwarten, ob WiFi 7 tatsächlich in das iPhone 16 Pro schaffen wird.

Ultrawide-Kamera mit 48 Megapixeln wird erwartet

Das iPhone 14 Pro bietet bereits eine 48-Megapixel-Kamera, allerdings nur für die Hauptlinse des Luxus-Smartphones. Hier werden 4 Pixel zu einem Pixel zusammengefasst, um die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern.

Gerüchten zufolge soll das iPhone 16 Pro auch einen 48-Megapixel-Sensor für die Ultrawide-Kamera bieten, während das iPhone 14 Pro noch eine Auflösung von 12 Megapixel für das Ultraweitwinkelobjektiv verwendet.

So soll sich die Bildqualität auch beim Fotografieren im 0,5x-Modus mit der Ultrawide-Kamera verbessern, was laut MacRumors gerade bei schlechten Lichtverhältnissen für schönere Fotos sorgen wird.

Was haltet ihr von den Gerüchten zum iPhone 16 Pro? Benutzt ihr ein iPhone oder schwört ihr auf ein Android-Smartphone? Welche Verbesserungen erhofft ihr euch vom kommenden iPhone in diesem Jahr? Reichen die angeblichen Neuerungen aus, um euch zum Kauf zu bewegen oder sind die Preise jenseits jeglicher Toleranz? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit!