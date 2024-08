In bereits wenigen Wochen soll die Keynote zum iPhone 16 abgehalten werden.

Bisher gab es keine konkreten Informationen darüber, wann Apple auf seinem Event die neue iPhone-Generation ankündigen wird. Ein neues Gerücht will nun den genauen Termin wissen.

Warum das wichtig ist: Trotz der Verschiebung des wohl größten Verkaufsarguments plant Apple die Veröffentlichung der iPhone 16-Serie wohl Anfang September (via PhoneArena). Wenn das Gerücht stimmt, ergibt sich folgender Zeitplan:

Am 10. September soll das iPhone 16 vorgestellt werden.

Drei Tage später, am Freitag, den 13. September, beginnt die Vorbestellung des neuen Apple-Smartphones.

Demnach könnte das iPhone 16 am 20. September in den (digitalen) Regalen der Händler liegen.

Die größte Neuerung, Apple Intelligence, wird zum Start des neuen iPhones wohl noch nicht an Bord sein und erst mit einem späteren Update eingeführt (iOS 18.1).

Wie plausibel ist der 10. September? Apple hält seine Keynote normalerweise an einem Dienstag ab. Das iPhone 15 wurde letztes Jahr am 12. September vorgestellt, das iPhone 14 am 7. September.

In der Regel kommt das neue Apple-Smartphone etwa zehn Tage nach der Keynote auf den Markt, also eine Woche nach der Vorbestellung.

Offiziell bestätigt ist aber noch lange nichts. Das Gerücht um den Starttermin ist also mit Vorsicht zu genießen.

iPhone 16: Das sind wohl die größten Neuerungen

Apple Intelligence wird zum Start der iPhone 16-Serie respektive von iOS 18 nicht verfügbar sein. Innerhalb der EU werden wir höchstwahrscheinlich noch länger auf die KI warten müssen. Damit fällt das spürbare Upgrade weg und die Neuerungen werden vergleichsweise (erneut) inkrementeller Natur sein.

Capture-Taste : Das iPhone 16 soll eine dedizierte Taste für die Kamera-Aufnahmen bieten.

: Das iPhone 16 soll eine dedizierte Taste für die Kamera-Aufnahmen bieten. Prozessor : Der leistungsstärkere A18-Chip wird vermutlich eingeführt.

: Der leistungsstärkere A18-Chip wird vermutlich eingeführt. Kamera : Apple setzt beim neuen Smartphone vermutlich auf eine Ultraweitwinkelkamera mit 48 Megapixeln statt 12 Megapixeln. Bei der Hauptkamera setzt Apple wahrscheinlich auf einen größeren und besseren Sensor.

: Apple setzt beim neuen Smartphone vermutlich auf eine Ultraweitwinkelkamera mit 48 Megapixeln statt 12 Megapixeln. Bei der Hauptkamera setzt Apple wahrscheinlich auf einen größeren und besseren Sensor. Display : Die Pro-Serie profitiert wohl von größeren und helleren Displays.

: Die Pro-Serie profitiert wohl von größeren und helleren Displays. Konnektivität Gerüchten zufolge wird die iPhone 16-Serie mit WiFi7 und einem schnelleren 5G-Chip ausgestattet sein.

Gerüchten zufolge wird die iPhone 16-Serie mit WiFi7 und einem schnelleren 5G-Chip ausgestattet sein. Akku: Die Pro-Reihe soll außerdem über einen größeren Akku verfügen.

Kein iPhone 16 Mini oder Ultra

Auch ein iPhone 16 Mini wird es in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht geben. Auch ein Ultra-Modell für 2024 scheint nicht in Sicht.

Apple hat offenbar andere Pläne für die Zukunft des iPhones.

6:21 Wieso wir iPhone 15 und Co. nicht brauchen! – Tech like Vera über unnötige Handy-Releases

Das iPhone 16 kommt zunächst ohne Apple Intelligence. Werdet ihr euch trotzdem das neueste Smartphone aus dem Hause Apple zulegen oder greift ihr zum Vorgänger, um bei zukünftigen Updates von der künstlichen Intelligenz zu profitieren? Hofft ihr auf ein faltbares Smartphone des Herstellers, oder kommt diese Art von Smartphone für euch nicht infrage? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!