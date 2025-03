Wird das iPhone 17 Air ein Erfolg, könnte sich das Design von iPhones radikal verändern

Ein iPhone ohne USB-C-Anschluss? Die Idee ist nicht ganz neu. (Ilchenko Oleg - Adobe Stock)

Das iPhone 17 Air scheint so etwas wie das Smartphone-Experiment von Apple zu sein. Der Hersteller will offenbar ausloten, wie ein vergleichsweise ultradünnes iPhone bei der breiten Masse ankommt und seine Strategie für die nächsten Jahre danach ausrichten.

Im Detail:

Sollte das iPhone 17 Air ein kommerzieller Erfolg werden, könnte Apple den radikalen Schritt wagen, ein Smartphone ohne USB-C-Anschluss und ohne SIM-Karten-Slot (weltweit) auf den Markt zu bringen, wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet.

Dies würde bedeuten, dass die Nutzerinnen und Nutzer das Gerät ausschließlich drahtlos aufladen und sich auf die (potenziell langsamere) Synchronisation der Daten über iCloud verlassen müssten.

Alternativ ist die Datenübertragung per AirDrop möglich, sofern ein iPad oder Mac vorhanden ist.

Unter anderem aufgrund regulatorischer Schwierigkeiten hat das Unternehmen diese Pläne für das iPhone 17 Air wohl aufgegeben.

Neben diesen Herausforderungen dürfte Apple mit technischen Hürden konfrontiert sein, etwa bei der Wiederherstellung des Geräts im Falle von Softwareproblemen. Eine kabelgebundene Verbindung zu einem Computer wäre nicht möglich.

Sollte das iPhone 17 Air beziehungsweise ein ultradünnes Smartphone von der breiten Masse jedoch gut angenommen werden, würde der Hersteller die Pläne für ein iPhone ohne Anschlüsse weiterverfolgen, so Gurman.

iPhone ohne Anschluss: Die Gerüchte sind nicht ganz neu

Gerüchte über ein iPhone ohne Ladeanschluss sind nicht neu. Die Diskussion kam seinerzeit auf, als Apple die Einführung eines iPhones mit USB-Anschluss hinauszögerte und bis zum iPhone 15 auf den proprietären Lightning-Port setzte.

Es wurde spekuliert, dass Apple, statt auf USB-C zu wechseln, ganz auf einen Anschluss verzichten und auf MagSafe setzen würde. Wie wir heute wissen, trat diese Annahme nicht ein und die neuesten Geräte sind mit einem USB-C-Anschluss versehen.

Ob wir in Zukunft ein iPhone ganz ohne Ladeanschluss sehen werden, weiß vermutlich nicht einmal Apple selbst mit absoluter Sicherheit. Untypisch wäre ein derartiger Schritt jedoch nicht. Immerhin hat das Unternehmen als einer der ersten Smartphone-Hersteller auf einen Kopfhöreranschluss in seinen Handys verzichtet – was nicht überall für Applaus sorgte.

Würdet ihr ein Smartphone ohne Anschlüsse begrüßen, egal von welchem Hersteller, oder sind euch die möglichen Nachteile zu groß? Was haltet ihr generell von dem Trend, immer dünnere Smartphones auf den Markt zu bringen? Was wünscht ihr euch stattdessen bei zukünftigen Generationen? Schreibt es unten in die Kommentare!