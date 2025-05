iPhone vor dem Umbruch: Apple soll seine Identität bis 2027 »grundlegend verändern«

Das mutmaßlich veränderte Kameramodul des iPhone 17 soll erst der Anfang der Designänderungen sein. (© Sadjad via Adobe Stock)

In diesem Jahr steht das iPhone 17 an. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass mit der kommenden Generation einige tiefgehende Änderungen im Portfolio einhergehen werden. Unter anderem ersetzt Apple das bisherige »Slim«-Modell mit einer »Air«-Version, die in der Produktlinie analog zum Macbook Air fungiert.

Dabei soll es aber nicht bleiben. Bis zum 20. Jubiläum des iPhones soll es nicht nur schrittweise Verbesserungen und Änderungen, sondern gleich eine ganze Transformation des iPhone-Designs geben.

Apple werde demnach eine »grundlegende Veränderung der [Marken-]Identität« vornehmen, wie der für gewöhnlich gut informierte Leaker »Digital Chat Station« auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo berichtet.

iPhone 17 und iPhone 18: Vorbereitung auf die »Revolution«

Die gemutmaßte Designtransformation beginnt laut Digital Chat Station bereits mit der diesjährigen iPhone 17-Serie, die nach aktuellen Informationen neben dem erwähnten Air-Modell auch ein vergrößertes Kameramodul auf der Rückseite einführen soll.

Der nächste Teil des Designwandels setzt mit der iPhone 18-Generation im Jahr 2026 ein, die erstmals Face ID-Komponenten unter dem Bildschirm integrieren soll.

Bei diesen Modellen würden alle Face ID-Sensoren (einschließlich des Infrarot-Sensors und des Dot-Projektors) unter dem Bildschirm verschwinden, während lediglich eine kleine Aussparung für die Frontkamera sichtbar bliebe – noch.

Das vollständige Verschwindenlassen für das Jubiläums-iPhone

Denn zum 20. Jubiläum des ersten iPhones im 2027 plant Apple laut Digital Chat Station, nach allen Face ID-Komponenten auch die Frontkamera vollständig unter dem OLED-Panel zu integrieren.

Diese Entwicklung würde erstmals ein iPhone ermöglichen, das über ein ununterbrochenes Display ohne jegliche sichtbare Aussparungen oder Einschnitte verfügt – so ähnlich, wie es der ehemalige iPhone-Chefdesigner Jony Ive schon 2017 als Ziel ausgerufen hatte.

Das Jahr 2027 markiert in diesen Zeitplänen also den Höhepunkt von Apples Designambitionen mit der Einführung des vollkommen randlosen iPhones. Bereits das zehnjährige Jubiläum hatte mit dem iPhone X eine grundlegende Designwende eingeleitet, die das rahmenlose Display und Face ID einführte – es liegt also nahe, dass zu einem ebenso runden Geburtstag eine neuerliche Transformation eingeplant ist.