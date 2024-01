15-Jähriger bekommt ein »iPhone 14 Pro Max« geschenkt, aber die Freude hält nicht lang

Ein geschenktes iPhone 14 Pro Max entpuppt sich leider als Android-Handy mit Skin - und die Fälschung ist nicht einmal besonders sorgfältig gemacht worden. (Symbolbild: Sfio Cracho über Adobe Stock; Apple)

Es ist doch immer wieder schön, wenn man ein Geschenk von einem Familienmitglied bekommt - doch nicht jeder kann sich so glücklich schätzen und bekommt ein teures iPhone geschenkt.

Deswegen musste sich ein 15-jähriger Redditor besonders gefreut haben, als ihm ein Verwandter ein iPhone 14 Pro Max schenkte.

Die Freude hielt nicht lange an: Das vermeintliche iPhone ist ein Wolf im Schafspelz.

Der Fake ist mehr oder weniger offensichtlich

Was ist passiert? Am 22. Januar 2024 postete der Nutzer »goofedup_man« im iPhone-Subreddit einen Beitrag mit dem Titel »I think my iphone is fake«, also: »Ich glaube mein iPhone ist eine Fälschung«.

Wie sich später herausstellt, behält der 15-Jährige mit dem Titel Recht. Die angehangen Bilder vom vermeintlichen iOS 17.21 schreien geradezu nach Fälschung.

Zuerst ist ihm aufgefallen, dass sich die Uhrzeit nicht auf derselben Höhe wie die Batterie- und WLAN-Anzeige befindet. Der zweite offensichtliche Hinweis findet sich im »App Store«, bei dem alle Apps die Endung »apk« haben, was für »Android Package« steht.

Besonders witzig ist eine Karte mit gebrochenem Englisch, die sich im App-Store befindet, mit der Aufschrift »where is your apps«.

Der letzte Hinweis dafür, dass es sich hierbei um kein iPhone handelt, ist in einem »Utilities«-Ordner auf dem Homescreen versteckt: der Google Play Store.

Die Bilder, die der »Beschenkte« vom Fake-iPhone gemacht hat. Auf dem Bild ganu rechts sieht man den Utilities-Ordner mit dem Google Play Store. (Bild: goofedup_man über Reddit)

Was ist das also?

Bei dem vermeintlichen iPhone 14 Pro Max mit iOS 17.21 handelt es sich um ein Android-Handy mit vorinstalliertem Launcher, der Nutzern vorgaukeln soll, dass es sich um ein echtes iPhone handelt.

Wer so etwas selbst ausprobieren will, kann sich einen der iOS-inspirierten Launcher aus dem Play Store schnappen und so das eigene Android-Handy »iPhoneizieren«.

Weil das Android-Handy im »App Store« sogar nur die APK-Dateien von bekannten Apps anbietet, ist es sogar möglich, dass der installierte Google Play Store ein Fake ist und das Handy gar keinen Zugriff auf Google-Services hat.

Kann man auch in Deutschland auf solche Fakes reinfallen?

Die Antwort ist leider: ja! Auch in Deutschland besteht die Möglichkeit, dass es Betrüger gibt, die gefälschte iPhones an ahnungslose Käufer verkaufen. Meistens geschieht das über Online-Plattformen wie eBay oder Kleinanzeigen, wo die Fakes als original verpackt und versiegelt angeboten werden.

Einen solchen Fall hat der Nutzer »Mattes2111« vor drei Jahren im Community-Forum von Apple gepostet. Auf dem Karton des vermeintlichen iPhone 12 Pro Max war sogar eine echte IMEI- und Seriennummer aufgedruckt - das Handy im Inneren: ein Fake.

Gekauft wurde das Handy auf Kleinanzeigen.

Wer also ganz auf Nummer sicher gehen will, sollte auf autorisierte Händler setzen oder das iPhone direkt bei Apple kaufen. Bei einem Privatkauf solltet ihr euch unbedingt für eine Zahlweise mit Käuferschutz entscheiden.

Habt ihr schon Erfahrung mit gefälschten Produkten machen müssen? Erzählt uns eure Geschichte dazu in den Kommentaren!