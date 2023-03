Das kommende Update zu iOS 16.4 bietet (wenig überraschend) viele neue Funktionen, die den Alltag eines iPhone-Users erleichtern sollen. Offen gesagt, habe ich den Release der RC-Version mit wenig Aufregung verfolgt.

Allerdings ist mir beim Durchforsten der Release-Notes ein Feature ins Auge gesprungen: Stimmisolation (Voice Isolation). Was diese Funktion genau mit sich bringt und warum ich es als wirklich wertvolles Feature für den Alltag empfinde, erfahrt ihr jetzt.

iOS 16.4: Ich habe die Stimmisolation beim Anruf getestet

Ich behaupte, jeder kennt die folgende Situation: Man befindet sich in einer lauten Umgebung und es kommt ein wichtiger Anruf rein. In den meisten Fällen wird der Anruf mit dem Kommentar »Ich rufe später zurück« entgegengenommen, oder erst gar nicht abgenommen.

Patrick Schneider Unser Autor Patrick testet für GameStar Tech neben Smartphones auch deren Betriebssysteme und pickt sich einzelne Funktionen der neuen Versionen zum Testen heraus. Mittlerweile bieten sowohl Android als auch iOS eine breite Palette an praktischen, aber versteckten Funktionen. Diese müssen allerdings erst einmal entdeckt werden.

Mit dem neuen iOS-Update kommt eine neue Funktion hinzu, die laute Umgebungsgeräusche (wie beispielsweise Bauarbeiten) massiv herausfiltert, sodass unser Gegenüber die Außengeräusche nicht mehr wahrnimmt - und die Stimme wieder glasklar zu hören ist.

Funktioniert dieses Feature in der Praxis? Ja! Zufälligerweise fallen bei mir in der Straße nicht zu überhörende Bauarbeiten an. Also habe ich mich prompt in die Nähe bewegt und einen Testanruf gestartet.

Das Ergebnis: Telefoniere ich mit dem iPhone im Standard-Modus, bin ich für mein Gegenüber kaum zu hören - die Bauarbeiten werden als zu lautes Brummen wahrgenommen. Schalte ich die Option »Stimmisolation« ein, werden die Außengeräusche gnadenlos eliminiert und meine Telefonpartnerin versteht mich ausgezeichnet.

Mich hat’s überzeugt!

iOS 16.4: So schaltet ihr die Stimmisolation während des Telefonats hinzu

Die neue Funktion für iOS 16.4 ist nicht nur für den Alltag absurd praktisch, sie ist ebenso einfach zu aktivieren:

iOS 16.4: So aktiviert ihr beim Telefonat die Stimmisolation.

Öffnet während des Telefonats das Kontrollzentrum . Besitzt ihr ein iPhone mit FaceID, wischt ihr von der oberen rechten Ecke nach unten. Nennt ihr ein Apple-Smartphone mit TouchID euer Eigen, streicht mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben.

. Besitzt ihr ein iPhone mit FaceID, wischt ihr von der oberen rechten Ecke nach unten. Nennt ihr ein Apple-Smartphone mit TouchID euer Eigen, streicht mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben. Tippt anschließend oben rechts auf den Mikrofon-Kasten »Modus«. Wählt anschließend die Option »Stimmisolation«. Das war’s! Die Außengeräusche sollten für euren Gesprächspartner nicht mehr zu hören sein.

Bislang ist dieses praktische Feature für FaceTime und Anrufe über VoIP zugänglich. Apple implementiert diese Funktion im kommenden Update auf iOS 16.4 für Anrufe über Mobilfunk.

Praktische Smartphone-Funktionen, die im Alltag Anklang finden, sind in meinen Augen immer die Besten! Wie sieht es bei euch aus? Telefoniert ihr mit dem iPhone häufig in lauteren Umgebungen und macht ein derartiges Feature eurer Meinung nach Sinn oder ist es nur eine nette Dreingabe seitens Apple? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!