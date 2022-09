iPhone 14 Pro: Beliebte Apps sorgen für massive Kameraprobleme

Auf Twitter teilt YouTuber Luke Miani ein Video, auf dem die Kamera des iPhone 14 Pro bei der Verwendung von Drittanbieter-Apps wie TikTok oder Snapchat laute Geräusche von sich gibt. Bisher scheint der Makel allerdings nicht bei der hauseigenen Kamera-App vom iPhone selbst aufzutreten.

Das Problem äußert sich durch ein zitterndes und verschwimmendes Objektiv mit einem klappernden Sound, das im Video deutlich zu hören ist.

Möglicherweise kein Bug von Apple

Da die Kamera-App von Apple nicht von diesem Problem betroffen ist, handelt es sich möglicherweise um kein direktes Problem des iPhone-Herstellers. Bisherige Berichte beziehen sich zumindest auf die Verwendung insbesondere der Social-Media-Apps wie Tiktok, Instagram und Snapchat.

Luke Miani ist mit diesem Software-Problem offensichtlich nicht alleine. Unter dem Tweet und im Internet finden sich zahlreiche Videos mit dem klappernden Objektiv, das sich offensichtlich zu stabilisieren versucht.

Auch auf Reddit häufen sich User-Beschwerden zu dem gleichen Problem. Wie die Webseite 9to5Mac schreibt, ist es denkbar, dass die Entwickler von Apps wie TikTok, Snapchat und Instagram ihre Software noch nicht speziell auf das neue Kamera-Setup des iPhone 14 Pro angepasst haben.

Derzeit gibt es keine bekannte Lösung für dieses Problem. Seid ihr also ebenfalls von diesem Fehler betroffen, steht eure Geduld an der Tagesordnung. Sollte ein Update der Hersteller eingespielt werden, um den Bug aus der Welt zu schaffen, berichten wir es euch an dieser Stelle.

Überlegt ihr euch noch, dass neue Pro-Modell des Herstellers aus Cupertino anzuschaffen? Möglicherweise kann sich das Warten auf das iPhone im nächsten Jahr für euch durchaus lohnen.

Habt ihr das iPhone 14 Pro vorbestellt und haltet es nun in euren Händen? Könnt ihr das Kamera-Problem mit Drittanbieter-Software nachvollziehen oder ist bei euch das Gegenteil der Fall? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!