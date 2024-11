In Japan wurde gerade ein meterhoher Godzilla auf einen Damm geputzt - dahinter steckt eine deutsche Firma in Familienbesitz

Es ist äußerst sehenswert, was passieren kann, wenn Godzilla und Hochdruckreiniger von Kärcher zusammenkommen. (Godzilla auf dem Bild: stock.adobe.com - Freer)

Zugegeben, die Wand eines Staudamms sauber zu halten, gehört nicht zu den dringlichsten Dingen auf der Welt.

Die deutsche Firma Kärcher hat nun aber zum wiederholten Male gezeigt, dass man aus dem Schmutz auf so einer Wand mit der richtigen Technik Kunst machen kann.

Um welchen Staudamm und was für Kunst geht es? Das jüngste Beispiel findet sich am Iwaya Kawauchi Damm in Japan. Dort ist nun ein riesiger Godzilla zu sehen, der Hochhäuser angreift, wie es sich für das echsenartige Monster gehört:

Dieses Foto stammt von Reddit, wo es der Nutzer Scientiaetnatura065 gepostet hat.

Der Iwaya-Kawauchi-Staudamm wurde im März 1974 finalisiert, er befindet sich in der Saga-Präfektur in der Region Kyūshū weit im Süden des Landes.

Um das Godzilla-Bild entstehen zu lassen, hat die Firma Kärcher in Zusammenarbeit mit einem Künstler Stück für Stück an den richtigen Stellen die Schicht aus Algen und Moosen entfernt, die auf den Mauern von Staudämmen natürlich entsteht.

Die Idee dahinter stammt vom Künstler Klaus Dauven, wie Kärcher in einem Artikel zu einem ähnlichen Projekt in Frankreich erklärt.

Kunst mit einem besonderen Namen: Dauven nennt das Ganze Reverse Graffiti beziehungsweise Umgedrehtes Graffiti , weil das Bild durch den Kontrast zwischen den gereinigten und den verschmutzten Flächen entsteht.

Kärchern allein ist nicht genug

Die Hochdruckreiniger von Kärcher sind nicht die einzige Technik, die bei der Entstehung der Kunst zum Einsatz gekommen ist.

Damit die Reinigungskräfte in besonderem Einsatz genau wissen, wo sie putzen sollen, müssen vorher in mühsamer Kleinarbeit passende Markierungen auf der Mauer gesetzt werden.

Dazu braucht es die entsprechenden Messgeräte, wie ihr auf dem Bild unten sehen könnt.

Bei dem Projekt in Frankreich wurden insgesamt etwa 2.500 kleine rote und gelbe Punkte in Form von biologisch abbaubarer Masse auf der Wand des Staudamms platziert.

Das Bild am Barrage de Vouglan in Frankreich zeigt eine Waldsilhouette, für deren Entstehung Vermessungstechniker Präzisionsarbeit leisten mussten. (Bild: Kaercher.com, hochskaliert mit upscale.media)

Danach läuft es gewissermaßen auf Malen nach Zahlen hinaus, oder besser gesagt: Kärchern nach Zahlen .

Die Entstehung der Kunst in bewegten Bildern:

Zu dem genauen Ablauf im Falle des aktuellen Projekts aus Japan findet sich beim YouTube-Kanal Scifi Japan ein Making-Of-Video, das unten eingebettet ist.

Wie die Markierungen auf dem Damm gesetzt werden, könnt ihr darin beispielsweise ab Minute 8:14 sehen.

Mit der Art der Entstehung der Kunst ist gleichzeitig auch ihr Vergänglichkeit gesichert: Im Laufe der Zeit werden Witterung und Sonneneinstrahlung unweigerlich dazu führen, dass die Bilder auf den Staudämmen Stück für Stück wieder verschwinden.

