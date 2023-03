KI am Handgelenk: Neue App bringt ChatGPT auf die Apple Watch

Quelle: Pixabay

Hidden van der Ploeg, ein Entwickler für Benutzeroberflächen, Icon- & Produktdesigner, hat jetzt seine neu entwickelte App für die Apple Watch veröffentlicht. Die App nennt sich watchGPT. Der Clou: Dank der App können Userinnen und User direkt über die Apple Watch auf den populären KI-Chatbot ChatGPT zugreifen.

In einem Twitter-Posting demonstriert Entwickler van der Ploeg anschaulich, wie die App in der Handhabe funktioniert. Seht dazu auch die nachfolgende Bilderreihe.

Wer Hunger hat, der hat auch Fragen: “Wie viele Kartoffeln brauche ich, um Kartoffelpüree für vier Personen zuzubereiten?” Ob ein sinniges Kochrezept dabei herauskommt, wenn ChatGPT die Kochmütze aufsetzt?

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Wie funktioniert die App?

Fragen an ChatGPT könnt ihr via Text- oder Spracheingabe stellen. Zusätzlich ist es gangbar, die so erhaltenen Nachrichten per Textnachricht in Chat-Clients, über E-Mail oder die sozialen Netzwerke zu teilen.

Die WatchGPT-App ist auf Englisch, Niederländisch, Französisch und Spanisch verfügbar - was sich allerdings alleine auf die Benutzeroberfläche bezieht. Eine deutschsprachige Benutzeroberfläche ist aktuell nicht verfügbar. Die Eingabe von Fragen hingegen ist auch auf Deutsch möglich.

Die App ist für einmalig 5 Euro in Apples App Store zu beziehen.

Was sind Komplikationen ?

Die App kann als sogenannte Komplikation auf dem Ziffernblatt eurer Apple Watch angezeigt werden. Bei Komplikationen handelt es sich um zusätzliche Funktionen auf dem Ziffernblatt. Anders gesagt: Komplikationen lassen sich auf dem Ziffernblatt hinterlegen – und hierüber letztlich auf Apps zugreifen. Es handelt sich also um eine Handreichung, um zügiger Apps aufzurufen.

Was bringt die Zukunft?

App-Entwickler Hidden van der Ploeg plant, den Funktionsumfang seiner App künftig noch weiter auszubauen. So ist die Funktion angedacht, ein ganzes Gespräch mit ChatGPT zu führen - und nicht nur eine einzelne Frage an den KI-Chatbot zu richten.

Weitere, visionierte Funktionen sind: sich Antworten von ChatGPT vorlesen lassen oder sich die eigene Konversations-Historie anzeigen zu lassen. Letztgenannte würde es gestatten, den eigenen Konversationsverlauf mit ChatGPT zurückzuverfolgen - und so etwa vergangene Chat-Antworten wieder aufzufinden.

Was haltet ihr davon, dass ChatGPT dank der Entwicklung des in Amsterdam ansässigen Entwicklers Hidden van der Ploeg auch Einzug auf der Apple Watch hält? Werdet ihr euch die App fürs Wearable holen - und wenn ja: Wie ist eure Erfahrung mit der Applikation. Erzählt uns gerne in den Kommentaren, wie die App euren Alltag bereichert.