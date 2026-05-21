Das beste Easter Egg in Forza Horizon 6 ist ein physikalisch korrekter Wasserbecher

Echte Profis driften, ohne das Wasserglas zu verschütten – behauptet zumindest Initial D.

Eine der größten Verbesserungen von Forza Horizon 6 gegenüber seinem Vorgänger: Es nimmt euch wirklich mit in die Autokultur seines Szenarios. Ihr hängt auf dem berühmten Daikoku-Parkplatz herum, driftet durch die engen Touge-Bergpässe und besonders wichtig: Ihr klemmt euch hinters Steuer des berühmten Toyota Trueno.

Wie bitte? Berühmt? Das Ding?

So haltet denn ein, denn wir erklären euch die Anspielung und verraten im gleichen Atemzug, warum ein kleiner popeliger Pappbecher das coolste Easter Egg des Spiels ist.

Ein berühmter Becher

Wenn ihr im Spiel sage und schreibe 5.000 Punkte in eurem »Discover Japan«-Büchlein erreicht (dafür müsst ihr 10 von 16 Herausforderungskarten komplett abschließen), schenkt euch das Spiel zur Belohnung den Toyota Trueno GT-Apex Forza Edition, eine spezielle Variante des regulären AE86.

Und falls ihr einen Blick aufs Armaturenbrett werft, erspäht ihr dort einen kleinen gefüllten Wasserbecher, der sogar physikalisch halbwegs korrekt hin- und herschwappt, wenn ihr um die Kurven schlittert.

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Beide – der Trueno und der Becher – sind Anspielungen auf den wohl berühmtesten Rennsport-Anime und -Manga der Welt: Initial D. Initial D handelt von Takumi, einem gerade mal volljährigen Sprössling, der seit seiner Kindheit unter der Hand für seinen Dad Tofu-Bestellungen ausfährt.

4:11 Forza Horizon 6: Wir drehen die PC-Grafik auf Anschlag und düsen durch Tokio

Autoplay

Weil er für diese Lieferungen ein paar Hundert mal einen Berg runtergefahren ist, wurde Takumi (ohne es zu merken) zum absoluten Drift-Meister. Und sein Vater hat das noch forciert, indem er ihm bei jeder Fahrt einen vollen Wasserbecher ins Armaturenbrett geklemmt hat: Takumi musste die Lieferungen so schnell wie möglich ausfahren, allerdings ohne das Wasser zu verschütten.

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Aus pädagogischer Sicht ... eher fragwürdig, aber eben die Grundlage für eine berühmte Manga- und Animegeschichte, denn in Initial D tritt Wunderkind Takumi in seinem Toyota Trueno gegen die größten Drift-Meister Japans an. Der Manga lief von 1995 bis 2013; und wenn ihr im Internet auf irgendein Video mit Eurobeat-Mucke klickt, ist sehr wahrscheinlich der Trueno oder Takumi selbst als Wallpaper im Hintergrund zu sehen.

Forza Horizon 6 ist hier also eine direkte Hommage an Initial D, zumal die Touge-Rennen (also japanische Drift-Kurse in Gebirgsserpentinen) ja auch integral zum Spiel gehören. Falls ihr euch also mal wirklich herausfordern wollt: Schaltet den Trueno FE frei und schlittert mit maximaler Geschwindigkeit einen Berg herunter, während ihr auf den Wasserbecher in eurem Cockpit achtet. Dance, dance, dance!