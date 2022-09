KI zeigt, wie Wolkenkratzer der fernen Zukunft aussehen könnten - und die erinnern etwas an Star Wars

Seit einigen Wochen erfreut sich die Künstliche Intelligenz Midjourney immer größerer Beliebtheit. Auf Zuruf lassen sich damit mitunter beeindruckende, aber teils auch ziemlich verstörende Bilder erschaffen.

GameStar-Redakteur Nils Raettig hat sich etwas in das Thema eingearbeitet und dadurch Redaktion wie Leser schon mehr als ein Mal in Staunen versetzt. Aber seht euch den jüngsten und umso spannenderen Auswuchs am besten einmal selbst an:

Die KI nach der Zukunft zu befragen, ist eine interessante Idee. Das dachte sich neben Nils wohl auch der indische Architekt Manas Bhatia, der mit Midjourney eine Zukunftsvision des Wohnens bildlich ausgearbeitet hat (cia CNN).

Wohnen von Bäumen umringt oder direkt in einem Baum

Das Projekt mit dem Namen AI x Future Cities zeigt beeindruckende, mit Bäumen umsäumte, von Lianen und anderen Grünpflanzen bedeckte Wolkenkratzer. Diese wiederum wirken beinahe so, als seien sie aus dem Dschungel empor gewachsen – organisch.

Das zweite Projekt wird Symbionic Architecture genannt. Die Wohnräume sind hier direkt in die Stämme gigantischer Mammutbäume eingearbeitet (siehe das Bild oben). Die Bäume selbst werden also zu Hochhäusern. Das erinnert etwas an die Siedlungen der pelzigen Waldbewohner aus Star Wars. Nur dass diese Ewoks in der Moderne angekommen sind und nicht mehr in schlichten Hütten ihr Dasein fristen.

Beide Bilder zeigen eine Utopie, von der wir wohl noch Jahrhunderte oder gar Jahrtausende entfernt sein dürften, falls es je soweit kommt. Nichtsdestotrotz liefert das KI-Tool hier ein weiteres Mal beeindruckende Bilder ab.

Vor Kurzem ist es dem US-Amerikaner Jason Allen in Zusammenarbeit mit Midjourney sogar gelungen, einen Kunstwettbewerb für sich zu entscheiden – sehr zum Missfallen echter Künstler. Was die Künstliche Intelligenz sonst noch drauf hat, belegt auf eindrucksvolle Weise der folgende Artikel, bei dem wir bekannte Spielreihen mit berühmten Malern gekreuzt haben:

Was sagt ihr zu dem Wohnkonzept? Könntet ihr euch vorstellen, in diesen Wolkenkratzern zu leben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!