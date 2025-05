Kinder in GTA 6: Bricht Rockstar womöglich eine Open-World-Regel, die als unumstößlich galt?

Aufmerksame Fans wollen hier ein Kind in GTA 6 entdeckt haben.

Die GTA-Reihe ist berüchtigt für ihre schonungslose Darstellung von Gewalt, Kriminalität und gesellschaftlichen Abgründen, aber eine Grenze galt bislang als unantastbar: Kinder existierten im Universum von Grand Theft Auto schlicht nicht – höchstens in GTA Online, wo sie euch im Voice Chat Beleidigungen an den Kopf werfen.

Doch mit GTA 6 könnte Rockstar diese selbst auferlegte Regel erstmals aufweichen, wie einige Fans nun spekulieren.

Ein Screenshot sorgt für Aufregung

Die Spekulationen begannen mit einem einzigen Screenshot, den Rockstar nach dem zweiten Trailer zu GTA 6 auf seiner Website veröffentlichte. Darauf will die Community eine auffällig kleine Person an einem Tisch erkennen – zu klein, um ein gewöhnlicher Erwachsener zu sein.

Die Szene spielt in der Grassrivers-Region, und die Figur sitzt mit zwei deutlich größeren Personen zusammen. Für viele Fans ist klar: Das muss ein Kind sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Doch die Community ist gespalten: Während einige unter dem Beitrag das Kind bereits feiern (oder fantasieren, es zu verprügeln), argumentieren andere, es könne sich auch um einen kleinwüchsigen Erwachsenen oder eine Kameraperspektive handeln, die die Figur nur kleiner erscheinen lässt.

Absolute Sicherheit gibt es nicht.

21:05 Der neue Trailer zu GTA 6 steckt voller Details, die man viel zu leicht übersieht

Autoplay

Dass es in GTA bislang keine Kinder in der Open World gab, ist kein Zufall: Rockstar und viele andere Entwicklerstudios verzichten bewusst darauf, Kinderfiguren in ihren Spielwelten auftauchen zu lassen.

Würden Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit erhalten, Kindern im Spiel Schaden zuzufügen, wäre die nächste Eskalationsstufe der Killerspieldebatte vorprogrammiert. Der gesellschaftliche Aufschrei – vor allem in politisch sensiblen Kreisen – wäre immens.

Andere Genregrößen wie Skyrim, Red Dead Redemption 2 oder Cyberpunk 2077 zeigen zwar Kinder, ziehen aber immer eine klare Grenze: Sie sind unverwundbar, von Gewalt mechanisch ausgenommen, in der Open World nicht auffindbar oder verschwinden, sobald man eine Waffe zieht oder in ein Auto steigt.

Bislang gab es nur ein einziges echtes Kind in der Serie zu sehen - und zwar das Baby von Mary-Beth Williams aus GTA Vice City Stories, während einer Cutscene. Sollte Rockstar tatsächlich Kinder in die Open World von GTA 6 einbauen, dann höchstwahrscheinlich nur als unantastbare Statisten oder Story-Elemente.

Und das wäre vermutlich auch die smartere Lösung, wenn Rockstar irgendwo auf der Welt eine Altersfreigabe für sein Spiel bekommen möchte.