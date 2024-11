Kindle Angebot des Tages am 18.11. bringt 8 Bücher ins Angebot: Mit dabei 2 Regionalkrimis

Sucht ihr neue Bücher für euer Kindle? Es gibt neue Angebote. Bildquelle: primestockphotograpy, Adobe Stock

Amazon aktualisiert täglich sein eBook-Angebot mit neuen rabattierten Werken. Oft ein bunter Mix aus verschiedenen Genres. Heute mit dabei ist ein Liebesroman mit über 10.000 Bewertungen, ein Werk über Migrationsgeschichte sowie zwei Regionalkrimis Made in Germany.

Das heutige Tagesangebot am 18.11.2024 enthält: 8 Bücher zum Preis von 99 Cent bis 3,99 Euro. Dabei sind Krimis, Liebesromane sowie zwei Sachbücher.

Schlaglicht

Genre: Krimi

Krimi Erschienen am : 15. Juli 2024

: 15. Juli 2024 Autor: Rita Bullwinkel

Rita Bullwinkel Seiten: 194

An einem heißen Juli-Wochenende treten in Bob's Boxing Palace in Reno, Nevada, acht junge Boxerinnen gegeneinander an. Sie sind alle Teenager, voller Träume und Sehnsüchte, und geben alles im Ring. Runde für Runde beleuchtet Bullwinkel die Leben der Mädchen: Eine wird von einem unheimlichen Erlebnis als Rettungsschwimmerin verfolgt, eine andere beruhigt sich, indem sie die Nachkommastellen von Pi rezitiert. Eine weitere trägt ein lilafarbenes Muttermal auf der Lippe, das ihre Erfahrungen von klein auf geprägt hat. In kraftvoller, prägnanter Sprache entsteht ein Porträt von acht jungen Frauen, die mit direkter Körperlichkeit alles aufbieten, um gesehen zu werden und den wichtigsten Kampf ihres Lebens zu gewinnen.

Ihr bekommt den Krimi heute bei Amazon für 3,99 Euro. Das eBook findet ihr ebenfalls bei Thalia für 3,99 Euro.

Schöner Schein: Ein Sylt Krimi - Neele Eriksson ermittelt

Genre: Roman

Roman Erschienen am: 18. Januar 2021

18. Januar 2021 Autor: Lena Johannson

Lena Johannson Seiten: 394

Am Lister Hafen herrscht in der Hauptsaison fröhliche Betriebsamkeit – es wird gegessen, getrunken und gelacht. Doch die ausgelassene Urlaubsstimmung wird jäh gestört, als eine junge Frau erschlagen im Kofferraum ihres Autos entdeckt wird. Schnell kommt ans Licht, dass die verstorbene Hausbetreuerin heimlich in den leer stehenden Häusern ihrer Auftraggeber übernachtet hatte, um Miete zu sparen. Doch war sie ein Zufallsopfer? Oder wurde sie getötet, weil sie etwas gesehen hat, das sie nicht hätte sehen dürfen? Während Neele die Hauseigentümer befragt, stößt sie auf ein Netz aus Lügen und Geheimnissen. Jeder scheint etwas zu verbergen, und zahlreiche Verdächtige stehen plötzlich ohne belastbares Alibi da. Erst als ein weiterer Todesfall geschieht, findet Neele den entscheidenden Hinweis, der sie auf die richtige Spur führt …

Ihr bekommt den preisgekrönten Krimi heute bei Amazon für 2,49 Euro oder auch als Hörbuch für 0,99 Euro. . Das eBook findet ihr ebenfalls bei Thalia für 2,49 Euro.

Vergebens: Ein Spreewald-Krimi (Ermittlungen im Spreewald 4)

Genre: Roman

Roman Erschienen am: 1. November 2023

1. November 2023 Autor: Whitley Cox

Whitley Cox Seiten: 384

Eine Pilzsammlerin entdeckt im Hochwald die Leiche des Gerichtsvollziehers Willi Rollenhagen. Er wurde erschlagen, und kaum jemand im Spreewald scheint mehr Feinde gehabt zu haben. War es ein verzweifelter Schuldner, den Rollenhagen unter Druck gesetzt hatte? Oder seine Ehefrau, die von einer Affäre ihres Mannes mit einer jüngeren Kollegin wusste?

Klaudia Wagner nimmt die Ermittlungen auf und stößt dabei auf dunkle Geheimnisse, die nicht nur den Fall erhellen, sondern auch sie selbst in Gefahr bringen ...

Dieser Roman nahe mit Verbrechen nahe der Hauptstadt bekommt ihr heute bei Amazon für 2,49 Euro . Das eBook findet ihr ebenfalls bei Thalia für 2,49 Euro.

Stadt, Land, Fuchs: Das Leben der heimischen Säugetiere

Genre: Sachbuch

Sachbuch Erschienen am : 14. März 2022

: 14. März 2022 Autor: Josef H. Reichholf

Josef H. Reichholf Seiten: 290

Wusstet ihr, dass Berlin nicht nur als Hauptstadt der Nachtigallen bekannt ist, sondern auch als Hochburg der Wildschweine? Oder dass Murmeltierfett angeblich heilende Kräfte besitzt, Feldmäuse euch beibringen können, besser mit Stress umzugehen, und Deutschland von einer ungewöhnlichen Grenze zwischen Ost- und Westmäusen durchzogen wird? Der Biologe Josef H. Reichholf nimmt euch mit auf eine spannende Reise in die oft übersehene Welt unserer heimischen Säugetiere. Statt auf exotische Tiere wie Tiger oder Elefanten richtet er den Fokus auf Wölfe, Füchse, Biber und Fledermäuse – Lebewesen, die euch näher sind, als ihr vielleicht denkt. Mit faszinierenden Fakten und amüsanten Geschichten, liebevoll illustriert von Johann Brandstetter, lädt dieses Buch dazu ein, eure Sicht auf unsere tierischen Nachbarn völlig neu zu überdenken.

Das Sachbuch rund um Fuchs und Wildschwein erhaltet ihr heute für 4,99 Euro. Das eBook findet ihr ebenfalls bei Thalia für 4,99 Euro.

Ausgeliefert in den Highlands

Genre: Historischer Liebesroman

Historischer Liebesroman Erschienen am : 27. Mai 2014

: 27. Mai 2014 Autor: Tracy Brogan

Tracy Brogan Seiten: 430

Als Unterpfand für einen fragilen Frieden wird Fiona Sinclair von ihren Brüdern gezwungen, ihren Erzfeind zu heiraten. Der temperamentvollen Fiona bleibt keine andere Wahl, denn andernfalls müsste ihre unschuldige kleine Schwester an ihrer Stelle den Bund eingehen. Auch für ihren zukünftigen Ehemann gibt es kein Entrinnen. Myles Campbell, der älteste Sohn des Clananführers, ist es gewohnt, seinen Willen durchzusetzen. Doch als der König von Schottland persönlich befiehlt, eine Highlanderin zu heiraten, die er noch nie zuvor gesehen hat, statt seiner geliebten adligen Französin, bleibt auch ihm nichts anderes übrig, als sich zu fügen. Anfangs überrascht Myles positiv, als er entdeckt, dass seine Braut von außergewöhnlicher Schönheit ist. Doch diese Freude währt nur kurz, denn Fiona begegnet ihm nicht mit Zuneigung, sondern mit tiefer Abneigung und unverhohlenem Hass.



Diesen Fan-Favorite Liebesroman mit über 10.000 Bewertungen erhaltet ihr heute für 0,99 Euro sowohl als eBook als auch als Audiobook.



Sommerglück auf der Isle of Skye

Genre: Roman

Roman Erschienen am : 13. Dezember 2022

: 13. Dezember 2022 Autor: Lisa Hobman

Lisa Hobman Seiten: 432

Nach drei wunderbaren Jahren verliert Juliette viel zu früh ihren geliebten Ehemann Laurie. Um herauszufinden, wie es für sie weitergehen soll, nimmt sie sich eine Auszeit und reist auf die Isle of Skye, den Geburtsort ihrer Mutter. Auf der Insel wird Juliette von den meisten Bewohnern herzlich empfangen. Sie übernimmt für den Sommer die Betreuung des Heimatmuseums und gerät dabei immer wieder an Reid, einen alleinerziehenden Vater und Künstler. Während sie sich mit seinem Sohn Evin und dessen Hund Chewie anfreundet, wird ihr bewusst, wie sehr Reid mit seinen eigenen Sorgen kämpft. Juliette versucht, ihm beizustehen, doch die Frage bleibt: Können zwei Menschen, die selbst auf wackeligem Boden stehen, einander wirklich Halt geben? Oder ist die Vergangenheit eine unüberwindbare Hürde?

Diesen Liebesroman bekommt ihr heute bei Amazon für 0,99 Euro.

Der Duft von Oleanderblüten

Genre: Roman

Roman Erschienen am : 2. Dezember 2023

: 2. Dezember 2023 Autor: Kiki Pillukat

Kiki Pillukat Seiten: 355

Ein trauriger Anlass führt Gabriella zurück in ihre Heimatstadt Venedig. Vor dreißig Jahren hatte sie die Lagunenstadt verlassen, um in New York ein neues Leben zu beginnen. Doch der Tod ihrer Tante Tiziana, bei der sie aufgewachsen ist, und die Tage, die sie nun in Venedig verbringt, lassen sie nachdenklich werden: Sind ihre venezianischen Wurzeln tiefer, als sie dachte? Warum sonst fühlt sie sich plötzlich so sehr nach dem besonderen Rhythmus der Stadt zurücksehnen? Die Zeit mit ihrer Kindheitsfreundin Gianna und die Abende in der benachbarten Weinbar, wo sie den charmanten Wirt Matteo kennenlernt, verstärken dieses Gefühl nur noch. Zurück in New York überkommt Gabriella jedoch eine unerklärliche Melancholie. Auch ihr Lebensgefährte Paul kann ihr nicht helfen, bis Gianna eine Idee hat: Eine zweimonatige Auszeit in Venedig soll Gabriella zeigen, wo ihr Herz wirklich zu Hause ist …

Diesen Liebesroman könnt ihr euch heute für 1,33 Euro für den Kindle oder für 0,99 Euro als Audiobook bei Audible schnappen. Das Hörbuch findet ihr bei Thalia für 12,49 Euro.

Nie mehr leise: Die neue migrantische Mittelschicht

Genre: Sachbuch

Sachbuch Erschienen am : 14. März 2023

: 14. März 2023 Autor: Betiel Berhe

Betiel Berhe Seiten: 186

Vom Kind migrantischer Arbeiter:innen zu einer erfolgreichen Akademikerin: Betiel Berhe wuchs in Hochhaussiedlungen auf, eine Erfahrung, die ihren Blick auf Klassenunterschiede und strukturelle Diskriminierung geprägt hat. Heute ist sie Ökonomin, Anti-Rassismus- und Anti-Klassismus-Trainerin sowie Mitgründerin des Instituts für Social Justice & Radical Diversity in München.

Mit ihrer eigenen Biografie und weiteren Lebensgeschichten zeigt sie, wie schwierig sozialer Aufstieg ist, welche subtilen Unterschiede immer bestehen bleiben und wie sich eine neue migrantische Mittelschicht formiert. Diese stellt sich aktiv gegen strukturellen Klassismus und Rassismus und setzt auf intersektionale Perspektiven. Berhes vielfältige Rollen erlauben es ihr jedoch auch, Solidaritäten zu erkennen, wo andere längst resigniert haben.

Sie beschreibt, wie sich unsere Gesellschaft im Wandel befindet, indem jene zu Wort kommen und an Einfluss gewinnen, die bisher Diskriminierung und Unterdrückung erlebt haben. Ein Buch, das provoziert, bewegt und den Blick auf soziale Gerechtigkeit nachhaltig verändert.

Diese persönliche Geschichte über Migrationssituationen in Deutschland erhaltet ihr für 3,49 Euro. Das eBook findet ihr ebenfalls bei Thalia für 3,49 Euro.

War heute ein Buch für euch dabei? Welche Genres lest ihr am liebsten? Gibt es ein Buch, das ihr euch wünscht, bald im Angebot zu sehen? Und welches Buch liegt gerade auf eurem Nachtkästchen? Wenn ihr Leseempfehlungen habt, immer her damit und teilt sie in den Kommentaren mit der Community.