Kindle Angebot des Tages am 19.11.: 8 neue eBooks, darunter 2 solide Bewertungen

Auch heute veröffentlicht Amazon wieder seine täglichen Kindle-Angebote: Heute eher mit unbekannteren Werken, aber zwei Topbewertungen für 99 Cent sind mit dabei. (Adobe Stock - Tada Images)

Amazon aktualisiert täglich sein eBook-Angebot mit neuen rabattierten Werken. Oft ein bunter Mix aus verschiedenen Genres. Heute mit einer breiten Roman-Sammlung und vielleicht dem ein oder anderen Geheimtipp.

Das heutige Tagesangebot am 19.11.2024 enthält: Acht Bücher zum Preis von 99 Cent bis 3,99 Euro. Dabei sind heute hauptsächlich Romane vertreten. Beginnen wir zuerst mit den Top-Bewertungen für nur 99 Cent.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Wölfe von Potsdam: Paula Osterholz ermittelt

Blutdurst ist nicht den Tieren vorbehalten: Paula Osterholz ermittelt in einer Mordserie vor den Toren Potsdams. Bild: Edition M.

Genre: Krimi

Krimi Erschienen am : 8. Oktober 2024

: 8. Oktober 2024 Autor: Frank Hagedorn

Frank Hagedorn Seiten: 368

Die junge Kommissarin Paula Osterholz wechselt nach Potsdam, um nach einem belastenden Mordfall in Cottbus neu anzufangen. Doch der Einstieg fällt schwer: Ihre Chefin ist skeptisch, und ihr Partner Henry Wullitzer, ein verschlossener Eigenbrötler, hat eine undurchsichtige Sonderrolle in der Mordkommission.

Als im Wald der Kopf eines Wolfs gefunden wird, folgt eine rätselhafte Mordserie, die Menschen und Wölfe gleichermaßen betrifft. Paula und Wullitzer müssen sich als Team beweisen, während ihre Ermittlungen sie zwischen die Fronten von Wolfsschützern und Gegnern führen. Bald zeigt sich: Der wahre Blutdurst ist menschlich.



Die Fortsetzung aus der Reihe der Ermittlungen von Paula Osterholz mit fast 1.000 Bewertungen bekommt ihr nur heute für 0,99 Euro.

Leinwand frei für die Liebe (California Kisses 1)

Ein wunderbarer Roman über eine junge Frau auf den Spuren eines faszinierenden Familiengeheimnisses. Bild: Montlake.

Genre: Urlaubsroman

Urlaubsroman Erschienen am : 8. Februar 2022

: 8. Februar 2022 Autor: Kate Fisher

Kate Fisher Seiten: 318

Andere erben Häuser oder Schmuck – Jillian ein altes Kino mit Wasserschaden, mitten in einer Kleinstadt. Während sie das Gebäude vor dem Abriss retten will, kämpft sie gleichzeitig darum, ihren Job in der Stadt nicht zu verlieren. Zu allem Überfluss legt sie sich mit Matt an, der sie für eine verwöhnte Großstädterin hält. Doch je tiefer Jillian gräbt, desto spannender wird ihr Leben – besonders, als sie entdeckt, dass ihre Großmutter eine Hollywood-Diva mit einem dunklen Geheimnis war …

Diesen Roman mit fast 1.000 positiven Bewertungen erhaltet ihr nur heute für 0,99 Euro.



Milchbar

Molnars Debütroman überzeugt in seiner ungeschönten Unverblümtheit. Bild: Aufbau Verlag.

Genre : Romanhafte Biografie

: Romanhafte Biografie Erschienen am: 18. April 2023

18. April 2023 Autor : Szilvia Molnar

: Szilvia Molnar Seiten: 198

Als das Baby kommt, ändert sich alles. In Milchbar erzählt Szilvia Molnar von einer jungen Mutter, die zwischen Stillen, Tragen und Wickeln mit Erschöpfung und Isolation kämpft. Die Tage ziehen sich endlos, der Körper ist ausgelaugt. Einzig ein seltsamer Witwer aus dem Haus bringt Abwechslung in ihren Alltag. In eindringlichen Bildern schildert Molnar die ersten Wochen nach der Geburt – zwischen Überwältigung, Angst und einem Neubeginn. Ein intimes Porträt von Mutterschaft in all ihrer Zärtlichkeit und Brutalität.

Dieses ehrliche und packende E-Book über die Mutterschaft und die Geburt erhaltet ihr heute für nur 3,49 €.

Der verwunschene Fels: und andere Erzählungen

Kritiker sagen, Cathers Erzählungen sind eine Liebeserklärung an die Orte, an denen sie lebte. Bild: Aufbau Verlag.

In Der verwunschene Fels erinnert sich der Erzähler an eine Sommernacht mit Freunden, in der sie von Abenteuern und Zukunftsträumen sprachen – nur um später von der Realität des Lebens eingeholt zu werden. Cather lässt große Fragen der Existenz aufscheinen und zeigt eindrucksvoll, wie Gesellschaft und Landschaft uns prägen, bis wir uns daraus lösen. Mit klaren Sätzen und präzisen Worten erweckt Willa Cather das Innenleben ihrer Figuren und ihre Umgebung zum Leben: die Weite Nebraskas, New Yorks Städte, die mythischen Felslandschaften des Südwestens oder eine raue Atlantikinsel.

Genre: Literarische Kurzgeschichten

Literarische Kurzgeschichten Erschienen am : 14. November 2023

: 14. November 2023 Autor: Willa Cather

Willa Cather Seiten: 294

Die Erzählungen rund um die eigene Sexualität und Existenzen gibt es heute für 3,99 Euro.

Nachts ist unser Blut schwarz

Nachts ist unser Blut schwarz ist Gewinner des "International Booker Prize 2021" Bild: Aufbau Verlag.

Alfa Ndiaye kämpft im Ersten Weltkrieg für Frankreich. Als sein bester Freund in seinen Armen stirbt, wird Alfa von Wut und Rache getrieben. Nacht für Nacht bringt er ein Gewehr und die abgetrennte Hand eines Feindes vom Schlachtfeld zurück. Zunächst bewundert, wird er bald gefürchtet und ausgegrenzt – ein Mann, der den Wahnsinn des Krieges verkörpert.

Genre: Roman

Roman Erschienen am : 13. September 2019

: 13. September 2019 Autor: David Diop

David Diop Seiten: 153

Den Gewinner des »International Booker Prize 2021« bekommt ihr heute für nur 2,99 Euro.

Der Stockholm-Code – Die erste Begegnung

Bild: Aufbau Verlag.

1940, Schweden: Signe, Elisabeth und Iris, drei völlig unterschiedliche Frauen, treffen in Stockholm aufeinander. Während Europa im Schatten der Nazi-Bedrohung steht, beginnen sie einen Neuanfang. Dank ihrer mathematischen Fähigkeiten werden sie für ein geheimes Projekt rekrutiert: die Entschlüsselung deutscher Funknachrichten. Doch jede von ihnen hat ein verborgenes Geheimnis – bis die Vergangenheit sie schließlich einholt.

Genre: Roman

Roman Erschienen am : 13. Dezember 2022

: 13. Dezember 2022 Autor: Denise Rudberg

Denise Rudberg Seiten: 346

Diesen Teil einer Familiensaga erhaltet hier heute für nur 2,99 Euro.

Ein Sommer in Baden-Baden

Ein einzigartiger Klassiker, der in letzter Minute dem Griff der Zensur entrissen wurde. Bild: Aufbau Verlag.



Der Erzähler verknüpft seine bedrückende Gegenwart in der Sowjetunion, wo Bücher wie diese verboten sind, mit der fieberhaften Vergangenheit: Dostojewski reist mit seiner Frau Anna Grigorjewna nach Baden-Baden, dem Eldorado der Spieler. Zypkin verschmilzt Fakten und Fiktion zu einem intensiven literarischen Rausch.

Genre: Historischer Roman

Historischer Roman Erschienen am : 2. Dezember 2023

: Autor: Leonid Zypkin

Leonid Zypkin Seiten: 249

Diesen historischen Roman bekommt ihr heute für euren Kindle für nur 2,99 Euro.

Tausend Morgen

Jane Smileys fesselnder Roman, der durch seine präzise gezeichneten Charaktere besticht, wurde mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Bild: Aufbau Verlag.

Der tyrannische Laurence Cook lebt mit seinen Töchtern Ginny und Rose auf einer Farm in Iowa. Um Steuern zu sparen, überschreibt er ihnen noch zu Lebzeiten seinen Millionenbesitz. Doch für die Schwestern wird dies zum Wendepunkt: Sie wollen die Gewalt, Misshandlung und den Inzest, den ihr Vater ihnen angetan hat, endlich ans Licht bringen – und sich befreien.

Genre: Roman

Roman Erschienen am : 23. Juni 2020

: 23. Juni 2020 Autor: Jane Smiley

Jane Smiley Seiten: 508

Diese historische Familiengeschichte zweier Schwestern erhaltet ihr heute für nur 2,99 Euro.

Konnte euch heute etwas aus den Angeboten begeistern? Welche Genres sind eure Favoriten? Auf welches Buch freut ihr euch besonders? Welche kennt ihr vielleicht schon? Und was lest ihr gerade? Wenn ihr Tipps oder Empfehlungen habt, teilt sie gerne! Wir freuen uns auf eure Tipps und eure Leseempfehlungen.