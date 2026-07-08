Avengers: Doomsday - Leak enthüllt neues Lego-Set und die Fans sind sauer, weil sie gerade einen fetten Story-Spoiler gesehen haben

Bildquelle: Disney.

Der Klemmbaustein-Content-Creator unibricks hat gestern via Instagram erste Infos zu zwei kommenden Lego-Sets zu Avengers: Doomsday geleakt. Was ihm dabei womöglich nicht bewusst war: Er hat einen dicken Story-Spoiler zum Film veröffentlicht und leakte mindestens einen besonderen Charakter, den sich viele Fans schon seit Langem für das MCU wünschen.

Wir starten in unserem Artikel mit dem Set ohne Story-Spoiler. Bis zur nächsten Warnung könnt ihr also gefahrlos weiterlesen.

Wenig Teile für ganz schön viel Inhalt

1:21 Der erste Trailer zu Avengers: Doomsday kündigt die Rückkehr von Steve Rogers an

Autoplay

Bilder zu den neuen Sets gibt es noch keine. Dafür liefert unibricks aber bereits Informationen zu Namen, Umfang, Preisen und Inhalt.

Name : 76347 Sentinel Battle (via Instagram)

: 76347 Sentinel Battle (via Instagram) Preis : 60 US-Dollar

: 60 US-Dollar Teileanzahl : 433 Teile

: 433 Teile Preis pro Teil : 13,9 Cent

: 13,9 Cent Release : Oktober 2026

: Oktober 2026 Minifiguren : Doktor Doom, Thor, Mystique, Mr. Fantastic, Magneto und Nightcrawler.

: Doktor Doom, Thor, Mystique, Mr. Fantastic, Magneto und Nightcrawler. Inhalt: ein Brick-built Sentinel mit einem Display-Podest. Das Podest enthält einen beschädigten Sentinel-Helm sowie das Symbol der X-Mansion.

Immerhin zur neuen Minifigur von Doktor Doom gibt es ein geleaktes Bild. Das wurde gestern von Carterbricks04 via X veröffentlicht.

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Spoiler-Warnung: Ab jetzt folgen Spoiler zur Handlung von Avengers: Doomsday. Solltet ihr vorab keine Infos zur Handlung des Films haben wollen, lest lieber nicht weiter.

Ein fataler Leak

Name : 76348 The Dark Avengers Quinjet (via Instagram)

: 76348 The Dark Avengers Quinjet (via Instagram) Preis : 100 US-Dollar

: 100 US-Dollar Teileanzahl : 846 Teile

: 846 Teile Preis pro Teil : 11,8 Cent

: 11,8 Cent Release : unbekannt

: unbekannt Minifiguren : Hydra Captain America

: Hydra Captain America Inhalt: unbekannt

Warum ist das so besonders? Wenn der Leak stimmt, wovon wir ganz sicher ausgehen, werden es die Avengers in Doomsday mit den Dark Avengers zu tun bekommen. Ein Team aus alternativen, bösartigen Versionen der bekannten Helden.

Doch damit nicht genug. Es deutet auch darauf hin, dass sie von Captain Hydra angeführt werden. Dabei handelt es sich um eine alternative Version von Steve Rogers, bei der sich der junge Supersoldat nicht dem Guten, sondern Hydra bzw. den Nationalsozialisten angeschlossen hat.

Steve Rogers (Chris Evans) wurde bereits für Doomsday bestätigt und auch in einem der Trailer gezeigt. Doch welche Rolle er einnehmen wird, ist trotz des Leaks weiterhin offen. Schließlich könnte er auch mehrfach vorkommen.

Zwischen Jubel und Frust

So interessant der Leak auch sein mag, fühlen sich einige Fans durch den Spoiler, der einfach in ihre Timeline gespült wurde, vor den Kopf gestoßen. Immerhin haben sie nicht darum gebeten, gespoilert zu werden. Am besten fasst die Stimmung der Instagram-Nutzer xc_braden zusammen:

»Ey, man. Ich bin auch für Lego-Leaks, aber ein Spoiler-Slide wäre hier wirklich gut gewesen.«

Abseits davon ist die Stimmung dem Set gegenüber größtenteils positiv. Einen ganz anderen interessanten Punkt hebt der Instagram-Nutzer mylesbrown2026 hervor. Er schreibt:

»Ich bin überrascht, dass Lego Hydra Cap macht, immerhin ist das im Grunde Nazi Captain America.«

In der Vergangenheit hat Lego wiederholt bestimmte Charaktere, die nicht kinderfreundlich sind, vollständig weggelassen. Zuletzt geschah das mit dem Punisher, der trotz seiner präsenten Rolle in Spiderman: Brand New Day nicht im Set »Großer Showdown: Spiderman vs. Hulk« (76350) enthalten sein wird. Auch Deadpool hat keine Minifigur mehr erhalten, nachdem 2016 der brutale Spielfilm erschien und der Charakter populär wurde.