Kingdom Come: Deliverance 2 - Die offiziellen PC-Systemanforderungen kommen ohne DLSS und FSR aus

Hört, hört! Kingdom Come: Deliverance 2 liefert nur kurz nach der frohen Kunde eines vorgezogenen Release-Datums eine neue wichtige Information für PC-Spieler.

Auf der offiziellen Webseite kündigt Entwicklerstudio Warhorse nämlich die offiziellen Systemanforderungen an, die das Spiel veranschlagt.

Gleich sechs verschiedene Konfigurationen werden genannt – in der folgenden Übersicht findet ihr die Systeme, die Kingdom Come: Deliverance 2 für die jeweilige Auflösung, FPS-Zahl und Grafikeinstellung aufruft:

Kingdom Come: Deliverance 2 Systemanforderungen Mindestanforderungen: 1080p/30 FPS/Niedrig CPU: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia Geforce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580

Nvidia Geforce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580 Speicher: 100 GByte SSD-Kapazität

100 GByte SSD-Kapazität OS: Windows 10 64-Bit (oder neuer) Empfohlen: 1080p/60 FPS/Medium CPU: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X RAM: 24 GByte

24 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 3060 oder AMD Radeon RX 6600 XT

Nvidia Geforce RTX 3060 oder AMD Radeon RX 6600 XT Speicher: 100 GByte SSD-Kapazität

100 GByte SSD-Kapazität OS: Windows 10 64-Bit (oder neuer) Empfohlen: 1440p/60 FPS/Medium CPU: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X RAM: 24 GByte

24 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 3060 Ti oder AMD Radeon RX 6700 XT

Nvidia Geforce RTX 3060 Ti oder AMD Radeon RX 6700 XT Speicher: 100 GByte SSD-Kapazität

100 GByte SSD-Kapazität OS: Windows 10 64-Bit (oder neuer) Empfohlen: 1080p/30 FPS/Hoch CPU: Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 7 5800X RAM: 32 GByte

32 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 2060 Super oder AMD Radeon RX 5700

Nvidia Geforce RTX 2060 Super oder AMD Radeon RX 5700 Speicher: 100 GByte SSD-Kapazität

100 GByte SSD-Kapazität OS: Windows 10 64-Bit (oder neuer) Empfohlen: 1440p/60 FPS/Hoch CPU: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D RAM: 32 GByte

32 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 4070 oder AMD Radeon RX 7800 XT

Nvidia Geforce RTX 4070 oder AMD Radeon RX 7800 XT Speicher: 100 GByte SSD-Kapazität

100 GByte SSD-Kapazität OS: Windows 10 64-Bit (oder neuer) »Am besten«: 1440p/60 FPS/Ultra oder 2160p/30 FPS/Ultra CPU: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D RAM: 32 GByte

32 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XT

Nvidia Geforce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XT Speicher: 100 GByte SSD-Kapazität

100 GByte SSD-Kapazität OS: Windows 10 64-Bit (oder neuer)

In der Warhorse-Mitteilung ist zum Erreichen der gesteckten Ziele keinerlei Nennung von Upscaling-Verfahren zu finden, auch wenn offiziell Nvidia DLSS und AMD FSR unterstützt werden.

Entsprechend ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um jeweils native Auflösungen und Bildraten handelt – im Gegensatz zu den ebenfalls kürzlich erschienenen und viel kritisierten Systemanforderungen für Indiana Jones und der Große Kreis.

Dennoch sind etwa auf Reddit nicht alle Nutzer begeistert davon, dass für 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde eine Nvidia Geforce RTX 4080 respektive eine AMD Radeon RX 7900XT benötigt werden:

Was man den Warhorse-Entwicklern an dieser Stelle aber definitiv nicht vorwerfen kann, ist mangelnde Transparenz. So werden im Zuge der Mitteilung die vier wichtigen PC-Komponenten für blutige Anfänger sowie deren Bedeutung für Kingdom Come: Deliverance 2 erklärt.

Besonderer Fokus liegt in den Ausführungen des Entwicklerstudios naturgemäß auf der Grafikkarte. Immerhin liegt hier die CryEngine zugrunde, die etwa mit »wunderschönen Beleuchtungseffekten als Übergänge zwischen Tag und Nacht« glänzen will.

44:55 Kingdom Come: Deliverance 2 - Maurice und Fabiano sehen 45 Minuten lang erstes Gameplay

Jetzt seid ihr gefragt: Wie gerüstet ist euer Rechner für den Start von Kingdom Come: Deliverance 2 - oder werdet ihr für das Spiel sogar aufrüsten? Könnt ihr die Diskussion um die »Ultra«-Anforderungen nachvollziehen oder helft ihr notfalls mit einem Upscaler nach? Lasst uns eure Meinung gern in den Kommentaren da!