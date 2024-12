Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint früher als wir dachten - und der Grund dafür ist offensichtlich

Wir können schon eine Woche früher als gedacht das mittelalterliche Böhmen erkunden.

Stalker 2, Starfield, Avowed: Viele große Spiele mussten in den letzten Monaten und Jahren nach der Ankündigung des Releasedatums noch einmal verschoben werden. Auch Kingdom Come: Deliverance 2 wanderte von einem Release Ende 2024 zum 11. Februar 2025. Doch selbst dieses Datum ist jetzt nicht mehr korrekt. Denn das Mittelalter-Rollenspiel erscheint schon eine Woche früher, am 4. Februar 2025.

Warum die Verschiebung?

Diese Nachricht verbreiten die Entwickler unter anderem auf X (ehemals Twitter) und kündigen dort auch weitere Neuigkeiten an:

Doch wieso gibt man sich überhaupt die Mühe und verschiebt den Release um ein paar Tage? Den Grund deutet Tobias Stolz-Zwilling von den Warhorse Studios schon im Video an: Damit ihr 2025 mit dem besten Spiel starten könnt, das es gibt .

Höchstwahrscheinlich wollen die Entwickler einfach den anderen hochkarätigen Releases im Februar zuvorkommen. Denn nicht nur erscheint drei Tage nach dem ursprünglichen Releasetermin Assassin's Creed: Shadows. Kingdom Come: Deliverance wäre auch noch am selben Tag wie Civilization 7 erschienen.

Nicht ganz umsonst fürchtet man wohl, sich die Aufmerksamkeit der Spielerinnen und Spieler andernfalls mit den beiden lang erwarteten Spielen teilen zu müssen.

Was wurde noch angekündigt?

In ihrem Video haben die Entwickler von Kingdom Come: Deliverance 2 aber noch eine Reihe weiterer Neuigkeiten zu vermelden:

Das Rollenspiel hat jetzt den Goldstatus erreicht. Das heißt, das Spiel ist fertig entwickelt und man widmet sich ab jetzt vor allem dem Optimieren, Testen und Ausbügeln von Bugs.

Ein neuer Story-Trailer wird am Abend des 5. Dezembers veröffentlicht. Einen Teaser gibt es bereits während der PC Gaming Show zu sehen, die ab 21 Uhr läuft.

wird am Abend des 5. Dezembers veröffentlicht. Einen Teaser gibt es bereits während der PC Gaming Show zu sehen, die ab 21 Uhr läuft. Zeitgleich zum Trailer sollen auch die Systemanforderungen für den PC veröffentlicht werden.

Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X wird es einen Performance- und einen Qualitäts-Modus geben.

Freut ihr euch darüber, Kingdom Come: Deliverance 2 schon eine Woche früher spielen zu können? Falls nicht, solltet ihr vielleicht einen Blick in unsere Preview werfen, wo euch Martin erklärt, warum das Rollenspiel ein Fest für Mittelalter-Fans werden könnte.

