King’s Bounty: Warriors of the North - Valhalla Edition bei GameStar Plus: Rollenspiel mit Rundenkämpfen

Typisch King's Bounty: King's Bounty ist ein absoluter Rollenspielklassiker. Das Abenteuer von 1990 gilt als Vorläufer von Spielen wie Heroes of Might & Magic. Warriors of the North übernimmt viele der schon damals gut funktionierenden Mechaniken und lässt sie neu aufleben.

Reise in den hohen Norden: In Warriors of the North schlüpft ihr in die Rüstung von Olaf, einem ganz neuen Charakter. Sein Ziel ist es, das ganze Land aus den Fängen der dunklen Magier zu befreien. Im Verlauf der packenden Geschichte bereist ihr mehrere Länder und Inseln und trefft auf verschieden Völker wie Zwerge und Dämonen.

Kämpfe auf dem Schachbrett: Um das Land zu befreien, müsst ihr natürlich unzählige Schlachten schlagen. Die laufen rundenbasiert und auf speziellen Karten ab. Ihr befehligt euren Trupp oder eure Armee und spielt clever Fähigkeiten und Skills aus, um zu siegen.

Ein richtiges Rollenspiel: King's Bounty ist bekannt für das ausgeklügelte Rollenspielsystem und Warriors of the North bricht nicht mit dieser Tradition. Die Entwicklung der Fähigkeiten von Olaf und seinen Begleitern ist ein zentrales Spielelement.

Die perfekte Einstimmung: Das Timing könnte besser nicht sein, denn diesen Monat erscheint King's Bounty II. Nutzt also die gelegenheit um euch wieder voll auf klassische Rundenstrategie mit RPG-F, der ist hier genau richtig.

Wir möchten euch bitten, hier keine Keys in die Kommentare zu posten. Denn diese können dann von jedem unbekannten Besucher abgegriffen werden und landen am Ende auf zwielichtigen Reseller-Seiten & Co. Wenn ihr einen Key vergeben wollt, dann weist gerne per Kommentar darauf hin und macht das über die PN-Funktion.



Auch bitten wir euch, hier nicht in den Kommentaren nach Keys zu fragen. Wenn ihr die Vollversion wollt, dann unterstützt uns doch bitte, indem ihr GameStar Plus beitretet.



Vielen Dank für eure Unterstützung!

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31.08. abholen und diesen bis einschließlich 03. September für King's Bounty: Warriors of the North - Valhalla Edition bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren King's Bounty: Warriors of the North in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!