Klimaanlagenexperten sind sich einig: Das Wasser aus der Klimaanlage ist kalkarm und kann im Garten oder im Haushalt verwenden werden

Kondenswasser aus Klimaanlagen lässt sich weiterverwenden. (Bild: stock.adobe.com - Studio Harmony)

Beim Einsatz von Klimaanlagen entsteht bekanntermaßen Kondenswasser, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit speichern kann als kalte Luft. Doch dieses Wasser muss nicht ungenutzt bleiben.

Trinken sollte man es zwar nicht, aber es gibt durchaus Einsatzbereiche im Haushalt und im Garten, die laut Experten weitgehend unbedenklich sind.

Das Gießen von Pflanzen: Das Kondenswasser aus Klimaanlagen ist größtenteils kalk- und mineralfrei und kann dafür genutzt werden, Pflanzen zu gießen. Experten empfehlen allerdings, nicht ausschließlich dieses Wasser zu verwenden, weil es sonst zu einem Nährstoffmangel kommen kann (via bessergesundleben.de).

Das Kondenswasser aus Klimaanlagen ist größtenteils kalk- und mineralfrei und kann dafür genutzt werden, Pflanzen zu gießen. Experten empfehlen allerdings, nicht ausschließlich dieses Wasser zu verwenden, weil es sonst zu einem Nährstoffmangel kommen kann (via bessergesundleben.de). Das Putzen: Kondenswasser aus Klimaanlagen kann zwar Staub, Keime und Materialrückstände enthalten. Geht es aber um die Reinigung von Oberflächen wie Böden, Fenstern, Fassaden oder Autos, ist das Putzen damit kein Problem. Für das Spülen von Geschirr oder das Waschen von Wäsche sollte man es dagegen nicht nutzen (via sauermanngroup.com).

Kondenswasser aus Klimaanlagen kann zwar Staub, Keime und Materialrückstände enthalten. Geht es aber um die Reinigung von Oberflächen wie Böden, Fenstern, Fassaden oder Autos, ist das Putzen damit kein Problem. Für das Spülen von Geschirr oder das Waschen von Wäsche sollte man es dagegen nicht nutzen (via sauermanngroup.com). Im Dampfbügeleisen: Hier spricht für das Kondenswasser aus Klimaanlagen vor allem, dass es so gut wie kalkfrei ist (via hoover-home-com). Will man ganz auf Nummer sicher gehen, kann man das Wasser vorher durch einen Kaffeefilter fließen lassen, um mögliche Staubrückstände und andere leichte Verunreinigungen zu entfernen.

5:15 NASA-Video aus dem Jahr 2009: Wie der Klimawandel die Ozeane beeinflusst

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Ein wichtiger allgemeiner Rat

Wie auch immer man das Kondenswasser aus einer Klimaanlage nutzt, eines gilt dabei generell: Je frischer das Wasser ist, desto besser.

Bei Wasser, das länger im Gerät gestanden hat, erhöht sich dagegen das Risiko der Bildung von Bakterien oder Schimmelsporen, so profimade.ch.

Das Portal gibt gleichzeitig an, dass durchaus eine beachtliche Menge an Kondenswasser beim Betrieb einer Klimaanlage entsteht:

In feuchten Sommermonaten kann ein Split-Gerät leicht mehrere Liter Wasser pro Tag erzeugen. Typische Werte liegen zwischen 0,5 und 2 Litern pro Stunde im Dauerbetrieb. Mobile Monoblock-Geräte sammeln diese Menge in Tanks, die bei hoher Luftfeuchtigkeit mehrmals täglich geleert werden müssen. Bei Split-Anlagen ist die kontinuierliche Ableitung über Schläuche oder Pumpen entscheidend, um Überläufe zu verhindern. Nutzer sollten die Wasserproduktion ihrer Anlage im Blick behalten, um die Dimensionierung der Ableitung richtig zu planen. Ein zu kleiner Behälter oder ein ungünstig verlegter Schlauch führt schnell zu Problemen.

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Ebenfalls wichtig ist es, Klimaanlagen regelmäßig zu warten und zu reinigen. Das gilt umso mehr, wenn das Kondenswasser für Dinge wie das Gießen von Pflanzen oder das Putzen genutzt werden soll.

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr selbst daheim eine Klimaanlage verwendet und falls ja, wie ihr mit dem Kondenswasser daraus umgeht.