Ohne Witz: Der deformierte Waschbär Jimothy erobert nicht nur die echte Welt, sondern auch D+D!

Jimothy macht jetzt auch die Forgotten Realms unsicher.

Harambe, Knut der Eisbär, Moo Deng, Timmy der Wal … Das Netz braucht verlässlich alle paar Monate ein neues tierisches Maskottchen für den kollektiven Dopaminspiegel. Mit Waschbär Jimothy ist jetzt das nächste virale Tier in den Social-Media-Feeds gespawnt, auf das sich das Internet für zwei bis drei Wochen hyperfixieren kann, bevor die Aufmerksamkeit weiterwandert.

Diesmal haben die Macher von Dungeons & Dragons die Gelegenheit überraschend schnell beim Schopfe gepackt: Wizards of the Coast verwandelt das Phänomen kurzerhand in eine regelkonforme Kreatur.

Vom viralen Hit auf den D&D-Tisch

Jimothy verdankt seinen Aufstieg im Netz einer verformten Wirbelsäule: Ein genetischer Defekt, der ihm keine Schmerzen bereitet, ihn aber ungewöhnlich kurz, kugelrund und kompakt wirken lässt. Auf Instagram, TikTok und Co. ging der kleine Kerl innerhalb kürzester Zeit steil.

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Anstatt die Aufmerksamkeitswelle einfach verstreichen zu lassen, verfassten die D&D-Entwickler ein eigenes Datenblatt unter dem Titel »Jimothy, Beloved Cryptid«. Der Eintrag stuft ihn als winzige Kreatur mit einem Herausforderungsgrad von 1/4 ein. Trotz seiner überschaubaren Größe hält Jimothy mit 17 Trefferpunkten und einer Rüstungsklasse von 12 überraschend viel aus.

Seine Attribute bilden die Vorlage zudemrecht präzise ab: Geschicklichkeit (15) und Charisma (14) gehören zu seinen großen Stärken, während Muskelkraft (5) und Intelligenz (6) überschaubar ausfallen.

Eure PnP-Gruppe bekommt es zudem mit einigen sehr spezifischen Fähigkeiten zu tun:

Kompakter Körperbau: Dank seiner Anatomie zwängt er sich ohne Geschwindigkeitsverlust durch vier Zoll enge Spalten.

Dank seiner Anatomie zwängt er sich ohne Geschwindigkeitsverlust durch vier Zoll enge Spalten. Agil: Er provoziert beim Verlassen der gegnerischen Reichweite keine Gelegenheitsangriffe.

Er provoziert beim Verlassen der gegnerischen Reichweite keine Gelegenheitsangriffe. Müllwurf und Biss: Im Nahkampf knabbert er (1d6+2 Stichschaden) an den Beinen der Gegner. Auf Distanz nutzt er Müllwurf, verteilt so 1d4+2 Wuchtschaden und verpasst Getroffenen bis zu seinem nächsten Zug den Status »stinky«.

Im Nahkampf knabbert er (1d6+2 Stichschaden) an den Beinen der Gegner. Auf Distanz nutzt er Müllwurf, verteilt so 1d4+2 Wuchtschaden und verpasst Getroffenen bis zu seinem nächsten Zug den Status »stinky«. Niedlichkeitsaura: Wenn sich der Effekt auflädt (Recharge 5–6), löst er im Umkreis von 15 Fuß eine Niedlichkeits-Aura aus. Wer den Weisheits-Rettungswurf (DC 12) verpatzt, gilt für eine Runde als bezaubert.

Wenn sich der Effekt auflädt (Recharge 5–6), löst er im Umkreis von 15 Fuß eine Niedlichkeits-Aura aus. Wer den Weisheits-Rettungswurf (DC 12) verpatzt, gilt für eine Runde als bezaubert. Huschen: Als Bonus-Aktion nutzt er Huschen, um sein Tempo zu verdoppeln oder augenblicklich in den Schatten zu verschwinden.

Das Ganze könnte jedenfalls ein kleiner, witziger Gag für den Spieltisch werden – vielleicht als chaotisches Gruppenmaskottchen oder als NPC irgendwo in den Hintergassen der nächsten Stadt. Würdet ihr Jimothy in euer Abenteuer aufnehmen, oder bleibt ihr oder euer Spielleiter bei klassischen Kreaturen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!