Konkurrenz für Steam Deck und Asus ROG Ally: Das Ayaneo 2S will ganz oben mitspielen

Handheld-Gaming ist wieder in Mode: Selten gab es eine so große Auswahl an mobilen Spielekonsolen. Eine stetig wachsende Kategorie im Markt sind die x86-Handhelds, also tragbare Konsolen, die mit Linux oder Windows betrieben werden. Vorreiter auf diesem Markt ist aktuell das Steam Deck, mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dieses könnte mit dem Asus ROG Ally ernstzunehmende Konkurrenz bekommen, sollte sich bewahrheiten, dass es für einen ähnlichen Preis eine deutlich schnellere Performance bieten wird.

Zu den beiden wird sich nun bald noch ein dritter Spieler gesellen: Ayaneo kündigt den »Ayaneo 2S« an, der leistungstechnisch mit dem ROG Ally mithalten soll.

Ayaneo 2S: Vor allem bei wenig Watt eine gute Leistung

Ayaneo mischt schon lange im Markt der tragbaren Konsolen mit. Ihre jüngste Konsole, das Ayaneo 2 mit Windows 11, konnte mit einem schlanken Design, flotter Performance und einem sehr guten randlosen Display für Aufmerksamkeit sorgen.

Es wurde erst im Dezember 2022 veröffentlicht und der Nachfolger steht schon in den Startlöchern. Das Ayaneo 2S wird sich äußerlich kaum vom Vorgänger unterscheiden. Die Neuerungen befinden sich vor allem im Inneren.

Als Prozessor kommt ein noch nicht veröffentlichter Ryzen 7000U-Chip zum Einsatz. Dieser dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit der Ryzen 7 7840U sein, der exakt dieselben Specs aufweist, wie der Z1 Extreme des Asus ROG Ally.

Im Gegensatz zum Ayaneo 2, das den Ryzen 7 6800U verwendet, wird der neue Prozessor vor allem bei niedrigen TDP-Zahlen von 8 bis 15 Watt signifikante Leistungssteigerungen vorweisen können.

Außerdem soll ein neues Kühlsystem mit drei Kupfer-Heatpipes für eine deutlich bessere Kühlung der Komponenten sorgen. Wie auch beim Vorgänger wird das Ayaneo 2S Hall-Effect-Joysticks und Trigger besitzen, was Deadzones und Drift eliminiert.

Zusätzlich wird sich zum Ayaneo 2S auch das Ayaneo Geek 1S gesellen. Dabei handelt es sich wie beim Vorgänger um eine Version derselben Konsole mit einem 800p-Display anstelle von 1200p.

Bestehende Kunden bekommen ein Upgrade-Programm

Die frühe Ankündigung eines leistungsstärkeren Nachfolgers könnte viele Kunden, die gerade erst ein Ayaneo 2 oder Geek gekauft haben, verärgern. Das chinesische Unternehmen will dem zuvorkommen und wird künftig ein Mainboard-Upgrade verkaufen, mit dem Nutzer ihren bestehenden Handheld auf den neuen Prozessor aufrüsten können, ohne direkt eine neue Konsole kaufen zu müssen.

Kunden, die schon ein Ayaneo 2 bestellt, aber noch nicht erhalten haben, bekommen das Upgrade kostenlos.

Das Wichtigste am neuen Ayaneo 2S ist leider noch nicht bekannt: der Preis. Orientiert man sich am Vorgänger, wird der wohl eher nicht konkurrenzfähig sein. Das Ayaneo 2 kostet in der günstigsten Variante 1.100 US-Dollar, wenn man direkt von der Webseite des Herstellers bestellt.

Die Konsole wird noch Ende April das Crowdfunding über Indiegogo starten und der Vorverkauf beginnt Mitte Mai. Die ersten Einheiten sollen dann Ende Juni an Kunden ausgeliefert werden.

Was haltet ihr von der neuen Konsole von Ayaneo? Würdet ihr euch diese kaufen und welchen Preis müsste sie anpeilen, um interessant zu sein? Wie findet ihr es, dass immer mehr x86-Handheld-Konsolen auf dem Markt erscheinen? Welche davon ist euer Favorit oder besitzt ihr schon eine? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!