5 starke Steam-Neuheiten, die ihr wahrscheinlich übersehen habt

Böse Alien-Clowns, große Kaliber: Hier kommen unsere fünf Steam-Geheimtipps zum Wochenende.

Wir wissen, was euch fehlt: Ein paar taugliche Spiele, die nicht von Hinz und Kunz schon ganz weich gezockt wurden. Also echte Geheimtipps, dank denen ihr bei der nächsten Party mit Insiderwissen glänzen könnt.

Diesmal mit einem guten Grund, Clowns zu meiden, einem Quasi-Subnautica in den Tiefen des Weltraums und einem Soulslike für Ästheten, um nur einige zu nennen. Viel Spaß bei unseren fünf Spiele-Geheimtipps auf Steam!

Killer Klowns from Outer Space

Genre: Mehrspieler-Action | Steam-Release: 4. Juni 2024 | Preis: 39 Euro

2:10 In diesem Actionspiel heißt es: Ihr gegen mörderische Alien-Clowns

Weia, da haben die Entwickler von Illfonic aber ein paar unangenehme Clowns aus der Wundertüte gezogen. Das sind nämlich eigentlich mörderische Aliens auf Invasionsurlaub. In Killer Klowns from Outer Space: The Game steuern andere Spielern (oder ihr selbst) diese Schminkemonster.

Oder ihr bleibt menschlich und stellt euch den Nasen im Stil eines asymmetrischen Multiplayerspiels in den Weg. Der Titel basiert auf dem gleichnamigen Film und stammt von den Machern von Friday the 13th, Ghostbusters: Spirits Unleashed und Predator: Hunting Grounds. Allesamt Lizenz-Asymmetrie-Dinger mit Gruseleinschlag.

Zustimmung auf Steam: 78 Prozent von rund 2.300 Rezensenten stimmen positiv.

Indigo Park: Chapter 1

Genre: Horror | Steam-Release: 18. Mai 2024 | Preis: Kostenlose Demo

Chapter 1, Prologue, und so weiter: Wir nannten das früher Demo, heute helfen diese Probeversionen Entwicklern auch dabei, einen Zeh ins Wasser zu halten, bevor sie ihr Sparschwein knacken und das Spiel fertig entwickeln.

Indigo Park: Chapter 1 schickt euch in einen verlassenen Freizeitpark, wo der Spaß längst schreiend davongelaufen ist. Eure Aufgabe klingt erstmal simpel: Ihr sollt den Strom wieder anknipsen und den Grund, warum der Park überhaupt brachliegt, tunlichst meiden. Vielleicht hilft euch Rambley der Waschbär dabei, vielleicht nicht.

Zustimmung auf Steam: 95 Prozent von rund 13.000 Rezensenten stimmen positiv.

Astrometica: Prolog

Genre: Weltraum-Survival | Steam-Release: 22. Mai 2024 | Preis: Kostenlose Demo

0:39 Astrometica ist »Subnautica in Space« und holt Survival in den Weltraum

Und noch eine Prologdemo, diesmal mit ganz anderer Geschmacksrichtung. Astrometica setzt Survival auf die Speisekarte, und zwar nicht gemütlich mit Zelt und Schnittchen bei Tante Heidi im Garten, sondern im lebensfeindlichen Weltraum.

Ihr nutzt Werkzeuge, baut Rohstoffe von Asteroiden ab, automatisiert mithilfe von Drohnen, klöppelt eine Basis zusammen und folgt seltsamen Signalen ins Unbekannte, um die Story voranzutreiben.

Zustimmung auf Steam: 94 Prozent von rund 500 Rezensenten stimmen positiv.

The Big Catch: Tacklebox

Genre: 3D-Plattformer | Steam-Release: 7. Juni 2024 | Preis: Kostenlos

Ein Jump&Run mit drei Dimensionen: The Big Catch lässt euch eine Figur durch riesige Parkourwelten steuern. Hier kommt es auf geschickte Finger und schnelle Reflexe an.

Falls ihr die 3D-Abenteuer von Super Mario und seinen Freunden vermisst, könnte dieser Geheimtipp einen Blick wert sein. Der Preis ist ohnehin lediglich eure Zeit, denn The Big Catch wird auf Steam komplett kostenlos angeboten.

Zustimmung auf Steam: 87 Prozent von rund 700 Rezensenten stimmen positiv.

Nine Sols

Genre: Soulslike-Action | Steam-Release: 29. Mai 2024 | Preis: 29 Euro

1:16 Nine Sols: Ungewöhnliches Soulslike kommt auf Steam sehr gut an

Knuffig, aber beinhart: Mit toll gezeichneten Welten und Figuren lockt das Soulslike Nine Sols. Der zweidimensionale Sidescroller dreht sich um Rache, also von der Handlung her.

Spielerisch müsst ihr schnell und geschickt sein, denn die Gegner packen fiese Angriffsmuster aus, die ihr mit etwas Übung aber bald durchschauen könnt. Ähnlich wie bei Sekiro spielt auch das Parieren beziehungsweise Reflektieren von Attacken eine wichtige Rolle.

Zustimmung auf Steam: 93 Prozent von rund 4000 Rezensenten stimmen positiv.

Hat eines unserer vorgestellten Spiele euer Herz gewonnen? Welches Spiel wollt ihr mal genauer unter die Lupe nehmen? Habt ihr selbst kürzlich ein fast unbekanntes Spiel auf Steam gefunden, das ihr anderen Leserinnen und Lesern empfehlen wollt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare! Wir lesen immer gerne eure Meinungen, Anregungen und Erlebnisse.