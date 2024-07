Viele Spieler und Spielerinnen kaufen aktuell keine Konsole – warum ihr es genauso machen solltet

Die Heilige Dreifaltigkeit der Konsolen: Microsofts Xbox Series X, Nintendos Switch und Sonys PlayStation 5. (Bild: Microsoft, Nintendo, Sony)

Der aktuelle Konsolenmarkt befindet sich in einer Art Starre. Alle warten darauf, dass jemand den ersten Zug macht:

Dass sich auf dem Konsolenmarkt nichts tut, spiegeln auch die Zahlen wider.

Im Vergleich zum letzten Jahr haben sich allein in den USA satte 40 Prozent weniger Konsolen verkauft, wie IGN berichtet.

Hier seht ihr die nackten Zahlen der Marktanalyse-Firma Circana:

Warum das wichtig ist: Diese Art von Mexican Standoff, bei dem keiner der Teilnehmer einen Zug macht, sorgt dafür, dass Spielerinnen und Spieler keine neuen Konsolen kaufen – schließlich könnte jederzeit ein Nachfolger angekündigt werden.

Nintendos Verkäufe haben am meisten eingebüßt. Das liegt natürlich zum Großteil daran, dass bis Februar dieses Jahres angenommen wurde, die Switch 2 würde noch 2024 erscheinen. Der Ball liegt also im Feld des japanischen Unternehmens.

Warum Nintendos Zahlen so stark gefallen sind, liegt aber auch am sehr erfolgreichen Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das der Firma ein dickes Hoch verpasst hat, zum einen durch die Verkäufe des Spiels selbst, zum anderen, weil das auch die Hardware-Verkäufe der Switch-Konsole angekurbelt hat.

Solange wir also alle auf die Ankündigung zur nächsten Konsolengeneration (oder der Pro-Variante der PS5 von Sony) warten, bleibt der Mexican Standoff bestehen.

Die obigen Zahlen beziehen sich auf den amerikanischen Markt, aber hierzulande halten wir natürlich auch alle die Luft an, weil wir darauf warten, dass Sony, Microsoft oder Nintendo den Abzug betätigen und die ersten Neuigkeiten zu ihren neuen Konsolen abfeuern.

