Ihr könnt jetzt wahrscheinlich alle eure Kontakte in eine einzige WhatsApp-Gruppe packen

Meta (ehemals Facebook) hat mit einem Update die maximale Anzahl an Gruppenmitgliedern von WhatsApp erhöht. Bisher konntet ihr eine WhatsApp-Gruppe mit maximal 256 Mitgliedern füllen, mittlerweile hat sich diese Zahl aber verdoppelt. Nun könnt ihr Gruppen mit bis zu 512 Mitgliedern führen, womit bei vielen wohl die komplette Kontaktliste in eine WhatsApp-Gruppe passt.

Laut WA Betainfo befindet sich das Update, welches die größeren Gruppen ermöglicht momentan im Rollout, es wird also nach und nach an Smartphones verteilt. Bei unserem Test konnten wir aber bereits eine Gruppe mit 512 Mitgliedern füllen. Ist das bei euch momentan noch nicht der Fall, solltet ihr das Update in den nächsten Tagen bekommen.

So checkt ihr das Feature

Ihr könnt ganz einfach kontrollieren, ob euer Smartphone das Update schon bekommen hat. Dafür öffnet ihr WhatsApp und versucht, eine neue Gruppe zu erstellen. Sobald ihr ein Mitglied ausgewählt habt, seht ihr oben die maximale Gruppengröße. Steht hier 1/512 habt ihr das Update bereits bekommen. Ansonsten müsst ihr noch etwas warten. Das sieht dann so oder so ähnlich aus:

Laut einem Blogpost von WhatsApp sind größere Gruppen ein Feature, das schon seit langem von Nutzern gewünscht wird. So eine hohe Teilnehmerzahl kann vor allem in Geschäftsgruppen von großen Unternehmen Sinn machen oder in Newsgruppen, in denen Teilnehmer die neuesten Nachrichten zu einem bestimmten Thema teilen.

Neben den größeren Gruppen ist es außerdem möglich, Dateien mit bis zu 2 GByte zu teilen, vorher lag das Limit bei nur 100 MByte.

Whatsapp im Wandel

Das hinter Whatsapp stehende Unternehmen Meta (ehemals Facebook) scheint in diesem Jahr besonders fleißig an dem Messenger-Dienst zu arbeiten, denn die vergrößerten Gruppen sind nur eins von vielen Features, die in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen. Erst anfang Juni hatten wir berichtet, dass ihr bald abgeschickte WhatAapp-Nachrichten im Nachhinein bearbeiten könnt. Zusätzlich soll der Messenger in diesem Jahr noch insgesamt neun weitere Features bekommen:

Seid ihr Teil von Gruppen, die größer als 256 Mitglieder sind? Ist das eurer Meinung nach ein sinnvolles Feature? Eure Meinung ist gefragt.