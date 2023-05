Kurioses Video: Wie kommt man auf die Idee, die Maus beim Spielen ernsthaft so zu halten?

Allzu weit ist die Maus meist nicht vom Keyboard entfernt. Reddit zeigt, dass es auch anders geht.

Ich habe ja schon vieles gesehen, aber so eine Art, mit der Maus zu zocken, ist mir noch nie untergekommen. Und ich spiele locker seit 30 Jahren am PC. Aber vielleicht geht es euch ja anders?

Stein des Anstoßes ist ein aktueller Beitrag samt Video im beliebten Reddit-Forum, der mit hunderten Kommentaren bereits fleißig diskutiert wurde. Darin sieht man einen Spieler beim Zocken von Counter-Strike: Global Offensive.

Er sitzt extrem nah am Bildschirm und hat das Keyboard schräg darunter platziert - soweit, so durchaus nicht selten in kompetitiven Shootern zu sehen. Völlig kurios wird es dann aber bei der Bedienung der Maus: Der Arm des Spielers ist ganz weit nach rechts ausgestreckt, wie im folgenden Bild gut zu erkennen.

Warum dieser Spieler beim Zocken den rechten Arm derart weit ausstreckt, ist mir ein Rätsel.

Plausible Erklärung gesucht

Diese Armhaltung sieht äußerst anstrengend aus und sorgt dafür, dass man einen vergleichsweise breiten Schreibtisch braucht. Das macht auch der Titel des Reddit-Beitrags deutlich, der übersetzt in etwa bedeutet Gebt dieser Hand doch endlich einen Stuhl! .

Offen bleibt allerdings, warum der Spieler seine Maus auf diese Art und Weise bedient. Eine Mutmaßung in den Kommentare lautet, dass diese Armhaltung vielleicht durch einen zugemüllten Schreibtisch entstanden sein könnte, der das Ausweichen auf einen der wenigen freien Flecke nötig gemacht haben könnte. Ebenfalls denkbar: Es handelt sich um einen Fake.

Ein wirklich guter Grund, seine Maus so zu halten, fällt mir jedenfalls nicht ein, ganz im Gegenteil. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das für den Arm auf Dauer gesund ist. Praktische Tipps zum Umgang mit eurer Maus und Hilfestellung für ein besseres Aiming findet ihr abschließend in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Maus dpi und Empfindlichkeit richtig einstellen - Besser zielen mit der Maus von Florian Klein

Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der seine Maus beim Spielen so hält? Fällt euch ein guter Grund dafür ein, das zu tun? Und wie haltet ihr eure Maus beim Zocken? Mal davon ausgehend, dass sie sich wie in den meisten Fällen direkt neben eurer Tastatur befindet könnt ihr in den Kommentaren gerne auch auf Griffarten wie Palm-Grip und Co. näher eingehen. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema!