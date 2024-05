House of the Dragon Staffel 2: Infos zum Start, Cast und Story der Serie

2:19 House of the Dragon: Im neuen Trailer zu Staffel 2 entbrennt ein erbitterter Krieg um den Thron

Bald geht es weiter: House of the Dragon Staffel 2 startet am 17. Juni 2024 auf Sky und Wow. Damit wird die blutige Geschichte des Hauses Targaryen endlich weitererzählt. Wir haben die wichtigsten Infos zum Release, Cast und Story der Serienfortsetzung für euch zusammengestellt:

Alle Infos über House of the Dragon Staffel 2

Release: Wann startet Staffel 2?

Die erste Folge von House of the Dragon Staffel 2 startet in Deutschland am 17. Juni 2024. Die Serie wird zum Start im Original als auch mit deutscher Synchronfassung verfügbar sein. Insgesamt wird es acht Episoden geben, die im Wochentakt veröffentlicht werden. Neue Folgen erscheinen immer montags in den frühen Morgenstunden.

Hier alle Starttermine für Staffel 2:

1. Folge: 17. Juni 2024

2. Folge: 24. Juni 2024

3. Folge: 1. Juli 2024

4. Folge: 8. Juli 2024

5. Folge: 15. Juli 2024

6. Folge: 22. Juli 2024

7. Folge: 29. Juli 2024

8. Folge: 5. August 2024

1:22 House of the Dragon: Im »schwarzen« Trailer zu Staffel 2 kämpft Rhaenyra erbittert um ihr Erbe

Umfang: Wie viele Folgen gibt es?

House of the Dragon Staffel 2 wird acht Folgen umfassen, die jeweils eine Spielzeit von ca. 60 Minuten aufweisen sollen. Damit hat die zweite Staffel zwei Episoden weniger als noch die erste Staffel. Laut HBO sind vor allem storytechnische Gründe für die Reduzierung verantwortlich.

Die Chancen für eine dritte Staffel stehen recht gut. Insgesamt sind für House of the Dragon wohl vier Staffeln vorgesehen. Offiziell hat HBO nach Staffel 2 allerdings noch keine weitere Fortsetzung bestätigt.

Plattform: Wo kann ich Staffel 2 gucken?

Staffel 2 von House of the Dragon kann zum Serienstart auf Sky und Wow angeschaut werden.

Wow: Der Streamingdienst bietet unterschiedliche Pakete, die zwischen 6 Euro bis 46 Euro im Monat kosten. Der Preis richtet sich nach dem gewählten Paket und der verbindlichen Laufzeit sowie aktuellen Rabatten. Außerdem existiert ein Premium-Abo, welches zum gebuchten Basis-Abo zusätzlich 5 Euro im Monat kostet. Erst mit Premium wird Wow werbefrei, bietet Full HD und Dolby 5.1.

Der Streamingdienst bietet unterschiedliche Pakete, die zwischen 6 Euro bis 46 Euro im Monat kosten. Der Preis richtet sich nach dem gewählten Paket und der verbindlichen Laufzeit sowie aktuellen Rabatten. Außerdem existiert ein Premium-Abo, welches zum gebuchten Basis-Abo zusätzlich 5 Euro im Monat kostet. Erst mit Premium wird Wow werbefrei, bietet Full HD und Dolby 5.1. Sky Q: Hier erhaltet ihr einen Leih-Receiver und könnt unterschiedliche Pakete buchen. House of the Dragon Staffel 2 ist im Paket Entertainment Plus enthalten, welches im Jahresabo für monatlich 15 Euro (danach 27,50 Euro monatlich) gebucht werden kann. Für UHD/4K zahlt ihr zusätzlich 5 Euro im Monat.

Achtet vor der Buchung also unbedingt auf das Kleingedruckte, da sich viele Konditionen erst auf den zweiten Blick offenbaren. Auf Netflix oder Amazon wird House of the Dragon Staffel 2 zum Serienstart nicht zu sehen sein.

Cast: Welche Besetzung hat Staffel 2?

Die Zweite Staffel von House of the Dragon kommt ohne Neubesetzungen bereits etablierter Figuren aus. Das heißt, dass ihr euch auf folgende Besetzung einstellen könnt:

Königin Rhaenyra Targaryen: Emma D'Arcy (Truth Seekers)

Emma D'Arcy (Truth Seekers) Prinzessin Rhaenys Targaryen: Eve Best (Nurse Jackie, The King's Speech)

Eve Best (Nurse Jackie, The King's Speech) Prinz Daemon Targaryen: Matt Smith (Doctor Who, His House)

Matt Smith (Doctor Who, His House) Königin Alicent Hightower: Olivia Cooke (Ready Player One, Bates Motel)

Olivia Cooke (Ready Player One, Bates Motel) Otto Hightower: Rhys Ifans (Notting Hill, The Amazing Spider Man)

Rhys Ifans (Notting Hill, The Amazing Spider Man) Ser Criston Cole: Fabien Frankel (NYPD Blue)

Fabien Frankel (NYPD Blue) Corlys Velaryon alias die Seeschlange: Steve Toussaint (Prince of Persia, Doctor Who)

Steve Toussaint (Prince of Persia, Doctor Who) Mysaria: Sonoya Mizuno (La La Land)

Mit House of the Dragon Staffel 2 kommen zudem einige neue Figuren dazu. Hier ihre Darsteller im Überblick:

Alys Rivers: Gayle Rankin (Glow)

Gayle Rankin (Glow) Cregan Stark: Tom Taylor (Der Dunkle Turm)

Tom Taylor (Der Dunkle Turm) Addam von Hull: Clinton Liberty (Holding)

Clinton Liberty (Holding) Alyn von Hull: Abubakar Salim

Abubakar Salim Ser Simon: Simon Russell Beale (The Death of Stalin)

Simon Russell Beale (The Death of Stalin) Ser Gwayne Hohenturm: Freddie Fox (Pride)

Freddie Fox (Pride) Ser Rickard Thorne: Vincent Regan (300)

Vincent Regan (300) Ser Alfred Broome: Jamie Kenna (Gran Turismo)

Jamie Kenna (Gran Turismo) Ulf: Tom Bennett (Friendship)

Tom Bennett (Friendship) Hugh: Kieran Bew (Warrior)

1:59 House of the Dragon: HBO lässt schon jetzt hinter die Kulissen von Staffel 2 blicken

Story: Wie geht die Handlung in Staffel 2 weiter?

House of the Dragon spielt 200 Jahre vor Game of Thrones. Im Mittelpunkt steht das Haus Targaryen, welches aufgrund interner Intrigen und Machtkämpfe in einen offenen Bürgerkrieg getrieben wird. Hier haben wir einen Überblick über den gesamten Targaryen-Stammbaum.

Nach dem Tod von König Viserys I. greifen zwei Parteien nach der Macht: Aegon II. Targaryen sitzt auf dem Thron in Königsmund, während sich die offizielle Thronfolgerin Rhaenyra Targaryen auf Drachenstein zur Königin krönen ließ. Beide Parteien sind von ihrem legitimen Anspruch auf den Eisernen Thron überzeugt. Der Tanz der Drachen beginnt.

Damit ist es mit dem Frieden in Staffel 2 also endgültig vorbei und der Krieg um die offene Thronfolge entbrennt endgültig. Auch die anderen Häuser im Reich sind gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden. Entweder für Königin Rhaenyra (schwarze Targaryens) oder König Aegon (grüne Targaryens). Damit ist klar, dass Westeros in Staffel 2 in einen blutigen Konflikt gezogen wird.

House of the Dragon basiert auf der Romanvorlage »Feuer und Blut: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen« von George R. R. Martin.

Noch mehr Infos zu House of the Dragon sowie allgemein dem Game of Thrones Universum haben wir euch hier verlinkt.

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr für Staffel 2 von House of the Dragon? Brennt ihr schon auf den Start der zweiten Staffel, oder lässt euch der Tanz der Drachen aktuell noch kalt? Und noch viel wichtiger: Auf welcher Seite des Konflikts steht ihr: schwarz oder grün? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!