Die Länder mit der höchsten Umweltverschmutzung auf der Welt, zusammengefasst in einer detaillierten Grafik

Was glaubt ihr, auf welchem Platz sich Deutschland im internationalen Kohlenstoffdioxid-Ranking verortet? (geralt/Pixabay; Visual Capitalist)

Das Wichtigste auf einen Blick Welche Nation emittiert die größte Menge an Kohlenstoffdioxid (CO₂)? Eine Grafik des Global Carbon Atlas zeigt, dass China, die USA und Indien die größten Anteile weltweit haben.

Deutschland liegt mit einem Anteil von 1,8 Prozent an CO₂-Emissionen auf Platz 7.

Die USA und China haben seit Jahrzehnten die höchsten Emissionen, während Deutschland seit der Industrialisierung zu fast fünf Prozent der globalen Erderwärmung beigetragen hat.

Welche Nation emittiert die größte Menge an Kohlenstoffdioxid (CO₂)?

Eine Antwort auf diese Frage bietet eine jetzt veröffentlichte, anschauliche Grafik. Die Darstellung bezieht sich auf die von Global Carbon Atlas für das Jahr 2019 erhobenen Daten.

Zu welchem Ergebnis die Klimaforscher kommen, erfahrt ihr in der anschaulichen Grafik gleich hier unten - und auch, wo sich Deutschland einordnet.

Was zeigt die Grafik der Klimaforscher?

Die Grafik zeigt den Anteil der Länder weltweit an CO₂-Emissionen. Grundlage für die Grafik bilden die Daten des Global Carbon Atlas’ aus dem Jahr 2019.

Welche Länder haben welchen Anteil an CO₂-Emissionen? Den Daten aus dieser Karte Glauben geschenkt, zeichneten China (30,9 Prozent), die USA (13,5 Prozent) und Indien (7,3 Prozent) für den größten Anteil weltweiter CO₂-Emissionen verantwortlich.#

Gemäß der Grafik verortet sich Deutschland mit einem Anteil von 1,8 Prozent auf Platz 7 auf diesem Ranking, hinter Iran (2,0 Prozent) und Saudi-Arabien (1,8 Prozent).

Wie viele CO₂-Emissionen stößt Deutschland im Vergleich aus? Global betrachtet ist der Anteil Deutschlands an CO₂-Emissionen also relativ gering. Die 27 EU-Staaten zusammengenommen, positionieren sich die »Gesamtemissionen weltweit auf Platz 3 hinter China und den USA«, schreibt Quarks.

Die größten CO₂-Verbraucher auf einem Blick, auf Grundlage der Klimaforscher. (Visual Capitalist)

Interpretation zur Grafik Laut Angaben von Statista sind die Vereinigten Saaten und China weltweit seit Jahrzehnten führend, was den Ausstoß von CO₂-Emissionen anbelangt. So sollen die CO₂-Emissionen der USA von 1850 bis 2021 zusammengenommen bei 509,1 Gigatonnen liegen. Dabei verfallen 420 Millionen Tonnen auf fossile Brennstoffe und Zement, die restlichen 89,1 Prozent rühren von Land- und Waldnutzung her.

Im selben Zeitraum auf China geblickt, wurden 284,4 Gigatonnen CO₂ emittiert, wobei 241,8 auf fossile Brennstoffe und Zement fallen. Bei Statista heißt es dazu:

»Da China auch das bevölkerungsreichste Land der Erde ist, ist der besonders hohe Emissions-Ausstoß nicht überraschend.«

Da ein Zusammenhang zwischen den CO₂-Emissionen eines Landes und seinem Wohlstand besteht, »könnte der Anteil von China und Indien sogar noch ansteigen«, schreibt Visual Capitalist.

Wie lautet Deutschlands Rolle im internationalen Vergleich? Deutschland liegt in diesem Statista-Ranking von 1850 bis 2021 übrigens mit 93,1 Gigatonnen auf Platz 6. Das Zeitfenster von 1850 bis 2021 ist auch deshalb interessant, weil die erste Industrielle Revolution von 1760 bis 1840 auch zu einer erhöhten Luftverschmutzung führte.

In Verbindung mit der Industrialisierung hat Deutschland »durchaus eine Verantwortung beim Thema Klimaschutz«, schreibt Quarks. Denn als große Volkswirtschaft habe Deutschland seit der Industrialisierung zu fast fünf Prozent der globalen Erderwärmung beigetragen.

Wie Visual Capitalist betont, haben es sich »die CO₂-Beitragenden zum Ziel gesetzt, ihre Emissionen in den nächsten Jahren zu reduzieren« Weiter heißt es dazu, die USA strebe bis 2050 eine Netto-Null-Emission an, während China bis 2060 kohlenstoffneutral sein will, hingegen Indien sich das Jahr 2070 als Ziel gesetzt hat.

»Netto-Null« bezeichnet hierbei das Gleichgewicht zwischen entstehenden und verhinderten Emissionen.

Wer steckt hinter der Grafik?

Erstellt wurde die Grafik von Visual Capitalist, einem Verlag, der sich auf die zahlengetriebene Visualisierung von Themen wie Technologie, Energie, oder Weltwirtschaft konzentriert. Ein vergleichbares Projekt aus Deutschland ist Katapult, wo mithilfe von Statistiken und Studien aus der Sozialwissenschaft anschauliche Grafiken erstellt werden.

