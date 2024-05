Star Trek: Resurgence - Gewinnt eine von 100 Steam-Vollversionen

Carter hätte vielleicht auch gerne einen Key.

Update vom 29.05, 12:28: Die Gewinner wurden soeben ausgelost und die Keys verschickt. Solltet ihr von uns ([email protected]) keine Mail bekommen haben, habt ihr leider nicht gewonnen.

Widerstand ist zwecklos! Star Trek: Resurgence erscheint am 23.05.2024 nach einem Jahr Exklusivität im Epic Games Store nun endlich auch auf Steam. Obendrauf gibt’s auch noch deutsche Untertitel für das Spiel.

Wer also bisher aufgrund des Epic-Stores oder der Sprachbarriere auf das Star-Trek-Abenteuer im Telltale-Stil verzichtet hat, kann jetzt endlich zugreifen. Oder euch ist Fortuna hold und ihr gewinnt eine unserer Vollversionen für das Spiel.

Wir verlosen gemeinsam mit den Entwicklern 100 Vollversionen von Star Trek: Resurgence. Dabei handelt es sich um die Standard-Version für Steam.

So nehmt ihr teil

Um eine Vollversion abzustauben, müsst ihr nur zwei Bedingungen erfüllen:

Seid aktives Mitglied unserer GameStar-Plus-Familie Füllt das Gewinnspielformular aus, indem ihr auf den grünen Button klickt

Das Gewinnspiel endet am 29.05.2024 um 12:00 Uhr. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden per Mail von uns kurz nach Ablauf des Gewinnspiels per Mail informiert.

Was ist Star Trek: Resurgence für ein Spiel?

11:52 Star Trek: Resurgence im Testvideo: Ein schwaches Spiel, aber ein starkes Erlebnis

Das Spiel von ehemaligen Telltale-Mitarbeitenden legt großen Wert auf eure Entscheidungen. Genau wie in anderen Telltale-Spielen wie The Walking Dead oder Tales from the Borderlands müsst ihr immer wieder in Gesprächen Entscheidungen treffen, die sich auf den Spielverlauf auswirken.

Die Handlung des Adentures mit Action-Sequenzen setzt kurz nach den Ereignissen von Star Trek: The Next Generation an. Zu Release kritisierte Tester Sascha Penzhorn vor allem den technischen Zustand des Spiels, der sich seitdem aber gebessert hat, weswegen wir Star Trek: Resurgence um 10 Punkte auf eine aktuelle Wertung von 70 von 100 Punkten aufgewertet haben.

Damit ist Star Trek: Resurgence in erster Linie was für Trekkie-Fans und alle, die den besonderen Telltale-Stil lieben. Aber auch, wer sich zu keiner der beiden Gruppen zählt und einfach Lust auf ein intergalaktisches Abenteuer hat, könnte hier glücklich werden.

Solltet ihr noch unentschlossen sein, lohnt sich auf jeden Fall die Teilnahme am Gewinnspiel. Ergattert ihr eine Vollversion, habt ihr keine Ausrede mehr, Star Trek nicht doch eine Chance zu geben.

Das Gewinnspiel endet am 29.05.2024 um 12:00 Uhr.