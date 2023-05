Lehrer hat genug von ChatGPT und geht angeblich frühzeitig in Rente - Könnt ihr ihn verstehen?

Wir alle haben schon mal die Nase gestrichen voll von unserem Alltag. Ob es nun Arbeit, Studium oder Schule ist. Daran ist auch nichts auszusetzen. Irgendwann braucht man einfach einen Tapetenwechsel - zumindest für kurze Zeit.

Ein Lehrer eines High School-Schülers scheint doch jetzt eindeutig genug von seinem Beruf zu haben, wie ein Nutzer auf Reddit berichtet.

Die Begründung des Lehrers scheint einzig und allein ChatGPT zu sein. Der Lehrer soll keine Lust mehr haben zu unterrichten, weil laut seiner Aussage ab sofort jeder den Chat-Bot benutzen wird. Der Verfasser des Beitrags hat ein Zitat seines Lehrers hinzugefügt:

»Wenn es für Studenten eine Möglichkeit gibt, zu schummeln und damit durchzukommen, werden sie es tun«

Der Lehrer scheint so gar nicht mit der neuen Technologie zurechtzukommen. Wir können nur mutmaßen, ob es wirklich nur schummelnde Schüler waren, die ihn gestört haben.

Ergibt das wirklich Sinn?

Ob das wirklich der einzige Grund ist, wagen wir zu bezweifeln. Der Lehrer ist laut Aussage des Reddit-Nutzers über 60 Jahre alt und wäre vielleicht auch ohne ChatGPT bald in den Ruhestand gegangen.

Der Lehrer soll Physik unterrichten, doch Physik und Mathematik gehören zu den Fächern, die nicht gut für ChatGPT geeignet sind. Das liegt daran, dass GPT ein Sprachmodell ist und nicht darauf ausgelegt ist komplexe Rechnungen durchzuführen. Die Stärke von ChatGPT liegt in Texten und Sprache.

Doch eines ist sicher: Vielen Lehrern, Professoren und Schulverwaltungen ist ChatGPT ein Dorn im Auge. Gut vorstellbar also, dass ein Lehrer sich von der KI hinters Licht geführt fühlt.

Die Community hat kein Verständnis

Die Kommentare unter dem Post sind voller verständnisloser Bemerkungen über den Lehrer. Einige Nutzer berichten von ihren eignen Lehrern oder bekannten, die ihren Schülern den Umgang mit ChatGPT sogar beibringen:

»Ein Freund von mir ist Physikprofessor an einer High School und hat seinen Studenten beigebracht, wie man Chat-GPT effektiv einsetzt. Er sagt, es habe keinen Sinn, sich dagegen zu wehren, man könne es stattdessen auch integrieren.«

Manche finden die Entscheidung des Lehrers nicht verkehrt und darin eine Art Auswahlverfahren. Nach dem Motto: Der Moderne überlebt

»KI wird die lebenslang Lernenden von denjenigen trennen, die wahrscheinlich sowieso nicht mehr unterrichten sollten.«

Es gibt aber auch Stimmen, die den Lehrer verstehen, oder andere Beweggründe vermuten:

»Ich glaube nicht, dass es ein Fall von Niedergeschlagenheit ist. Dieser Mann hat seine Arbeit getan und möchte seine Energie in etwas anderes stecken, anstatt seine Zeit damit zu verbringen, faule Schüler zu jagen, die sich nicht die Mühe machen, die erforderliche Arbeit zu leisten. Er hat etwas Besseres zu tun.«

Wie seht ihr das?

Der Verfasser des Posts fragt sich, ob es wohl noch mehr Lehrkräften so gehen wird wie seinem Physik-Lehrer. Wie seht ihr das? Macht doch gerne bei unserer Umfrage mit!

Denkt ihr, dass immer mehr Menschen wegen KI-Technologien freiwillig mit ihrem Beruf aufhören?

Denkt ihr, ChatGPT wird in absehbarer Zeit einen Einfluss auf euren Beruf haben? Hat sich KI vielleicht schon in euren Alltag geschlichen? Uns würde interessieren, wie ihr KI bisher nutzt! Schreibt es uns gerne in die Kommentare!