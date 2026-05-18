The Boys: Serien-Chef Eric Kripke hat sich gerade mächtig verplappert und spoilert mal eben das Ende

Ob Homelander (Antony Starr) am Ende von The Boys auch noch so viel zu Lachen hat? Bildquelle: Amazon MGM Studios/Sony

Nicht nur Schauspieler können sich verplappern. Auch Serien-Chefs stehen unter enormem Druck – vor allem, wenn es um den Abschluss einer jahrelangen und beliebten Serie geht. Da rutscht einem auch schnell mal der ein oder andere ungewollte Spoiler raus.

The Boys-Showrunner Eric Kripke scheint genau das jetzt auch passiert zu sein, denn in einem Interview spoilert er mal eben das große Serienfinale. Passenderweise an dieser Stelle natürlich die obligatorische Spoiler-Warnung.

Zwei große Spoiler kurz vor dem Finale von The Boys

Spoiler #1: In einem Interview mit Collider gibt Kripke preis, dass Soldier Boy (Jensen Ackles) tatsächlich in The Boys ausgedient hat. Aktuell liegt der mächtige Supe wieder auf Eis, nachdem er seinem Sohn Homelander (Antony Starr) nicht dabei helfen wollte, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dafür hat der 52-Jährige Regisseur aber auch eine Erklärung parat:

Er konnte einfach nicht zulassen, dass sein Vater ihn wieder verlässt oder dass er wieder ohne seinen Vater dasteht. Sein Sohn hat ihn im Stich gelassen, und ich glaube einfach nicht, dass er es verkraften könnte, von seinem Vater im Stich gelassen zu werden. Jetzt ist Soldier Boy für immer da. Sein Vater wird immer da sein, schlafen und nicht widersprechen.

Nach einer gesunden Vater-Sohn-Beziehung klingt das nicht. Für alle, die jetzt traurig sind: keine Sorge! Soldier Boy kehrt schon bald in seinem eigenen Prequel-Spin-off Vought Rising zurück, das in Staffel 5 bereits mehrfach angeteasert wurde.

2:32 The Boys: Im neuen Trailer zum Serienfinale steht Homelander kurz vor seinem finsteren Triumph

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Spoiler #2: Jetzt wird es wirklich knifflig, denn in einem Interview auf YouTube, das mittlerweile wieder privat gestellt wurde, verrät Kripke, welches Schicksal Homelander blüht. Eigentlich ging es um Gen V und was passiert wäre, wenn es doch noch eine dritte Staffel des Spin-offs gegeben hätte.

Und zack – verplappert. Anscheinend segnet Homelander das Zeitliche und die Boys triumphieren – oder was von ihnen dann noch übrig ist. Hier einmal das Zitat von ComicBookMovie, denen es gelungen ist, das Video vorher zu sichten:

Wenn Annie zu Marie [in Folge 7 von Staffel 5] sagt: Was nützt all diese Kraft, wenn man sie nicht kontrollieren kann? Und wenn Marie antwortet: Die Berichte über meine Großartigkeit sind stark übertrieben , dann sind das alles Hinweise darauf, was wir für unsere dritte Staffel geplant hatten. Ihre Geschichte war nicht einfach vorbei, nur weil Homelander tot ist. Es gab noch einen ganz anderen interessanten Raum, den sie als junge Erwachsene in dieser Welt einnehmen. Wir arbeiten hart daran, einen Weg zu finden, ihre Geschichten fortzusetzen.

Eine Sache hat Kripke aber immerhin nicht gespoilert: Wer macht Homelander letztendlich den Garaus und vor allem wie? Was sind eure Vermutungen und Vorstellungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

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