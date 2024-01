Lenovo zeigt kabelloses Tastatur-und-Maus-Set mit theoretisch unendlicher Akkulaufzeit

Dieses Prototyp-Set kommt in der Theorie unendlich lange ohne Steckdose oder neuen Akku aus - zumindest, wenn genug Sonne scheint und ihr den Nerv habt, regelmäßig den Dynamo anzuschmeißen (Quelle: Lenovo)

Die CES 2024 (Consumer Electronic Show) hat begonnen und Lenovo kündigte allerlei Neuheiten an. Darunter auch ein sogenanntes Proof-of-Concept (also eine Art Prototyp) in Form einer Maus und Tastatur.

Dabei handelt es sich um ein Set, das mechanische Bewegungsenergie und Sonneneinstrahlung nutzen soll, um eine unbegrenzte Wiederaufladbarkeit zu erreichen.

Unbegrenzt Energie für Maus und Tastatur?

Das behauptet zumindest der Hersteller Lenovo in seiner Pressemitteilung vom 09. Januar 2024. Laut dem Text müsst ihr Maus und Tastatur nie laden, da die Geräte eure mechanische Bewegungsenergie (eingebauter Dynamo) sowie Sonnenlicht (Solarpanel bei der Tastatur) zur Wiederaufladung des Akkus verwenden.

Allerdings stellt sich die Frage, wie praktikabel dieses Solarpanel auf der Tastatur ist. Reicht das Sonnenlicht auch in der Mitte des Raumes aus oder heißt es dann regelmäßig mechanisch aufladen? Das muss erst noch ausreichend getestet werden.

Dieses Video liefert dazu erste Einschätzung. Die Maus könnt ihr – ähnlich Kurbeltaschenlampen – einfach per Dynamo aufladen. Zumindest sieht es im Video danach aus:

Angeblich reicht eine Minute Drehzeit aus, um 30 Minuten Mauszeit zu erreichen. Beim Keyboard wird es nicht ganz so spezifisch. Das Video suggeriert aber, dass ihr an einem Rad an der linken, oberen Ecke drehen und so Energie zurück gewinnen könnt.

Die Infos sind rar – eine witzige Idee ist es trotzdem

Leider geht weder die News noch das Video genauer darauf ein, wie viel Zeit und Energie ihr wirklich in das Produkt stecken müsst. Trotzdem ist die grundsätzliche Idee dahinter nicht verkehrt.

Energie einzusparen oder sinnvoll wieder zu verwenden wird unser Weg in die Zukunft sein – warum also nicht auch bei Maus und Tastatur.

Die Tastatur und Maus gibt es jeweils in den Verbindungsmodi Bluetooth oder 2.4G. Außerdem sind beide Produkte laut Lenovo ergonomisch gebaut. Ob das Set den Prototypenstatus überwinden wird oder einfach ein Show-Objekt bleiben wird, ist unklar.

Mehr zum Thema Portugal bricht Rekord und kommt sechs Tage lang nur mit erneuerbaren Energien aus von Alana Friedrichs

Was denkt ihr über so ein Konzept? Würdet ihr euch solche Mäuse und Tastaturen kaufen? Wie praktikabel sind solche Geräte wirklich eurer Meinung nach? Würdet ihr alle paar Stunden den Dynamo zu bedienen oder heißt es lieber ab an die Steckdose? Oder könnte diese Kurbel auch eine Art Office-Spielzeug werden gegen Stress? Schreibt eure Gedanken und Ideen dazu gerne in die Kommentare.