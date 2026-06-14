Hayden Christensen ist jetzt genauso alt wie Darth Vader in Star Wars 6 und zeigt uns jetzt, wie Anakin Skywalker als Nicht-Sith ausgesehen hätte

So sieht Anakin Skywalker mit fast 45 aus. Im Serien-Spinoff Ahsoka wurde Schauspieler Hayden Christensen allerdings digital verjüngt, um in die Zeit der Klonkriege zu passen. Bild: Disney/Lucasfilm.

Lässt man die Disney-Sequels einmal außen vor, dann drehen sich alle sechs Star-Wars-Filme um das Leben von Anakin Skywalker. Wir verfolgen seinen Weg vom Sklaven auf Tatooine, zum Jedi-Padawan, den Fall auf die Dunkle Seite bis schließlich zu seinem Tod auf dem zweiten Todesstern in Episode 6 mit.

Obwohl unter der Rüstung des dunklen Lords in der klassischen Star-Wars-Trilogie der britische Stuntman David Prowse stecke, übernahm für die Endszene von Episode 6 im Jahr 1983 der Schauspieler Sebastian Shaw die Rolle des Anakin Skywalkers. In den späteren Fassungen des Films war allerdings ein anderer, jünger Schauspieler als Machtgeist von Anakin zu sehen, der den jungen Jedi auch in der folgenden Prequel-Trilogie gespielt hat - ein Vergleichsbild findet ihr hier.

Denn mit Der Angriff der Klonkrieger übernahm im Jahr 2002 der Kanadier Hayden Christensen die Rolle von Anakin Skywalker und spielte sie auch in Episode 3 und den Serienadaptionen Kenobi und Ahsoka.

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Autoplay

Doch seit Hayden Christensen zum ersten Mal in die Rolle von Anakin Skywalker schlüpfte, stellten sich Fans immer wieder eine wesentliche Frage: Wie würde Anakin Skywalker wohl mit 45 Jahren aussehen? Oder besser gesagt: Wie hätte die Endszene von Episode 6 ausgesehen, wenn Christensen damals schon Vader gespielt hätte.

Laut der offiziellen Star Wars Lore ist das nämlich das Todesalter des Jedi in Episode 6. Der nachträglich am Computer eingefügte Machtgeist basiert jedoch auf dem Aussehen des jungen Hayden Christensen aus dem Jahr 2004.

Nach Jahren des Wartens haben Fans jetzt allerdings endlich die Antwort auf diese drängende Frage bekommen. Denn Hayden Christensen feierte Ende April seinen 45. Geburtstag. Wenn ihr also wissen wollt, wie Darth Vader an seinem Lebensende (ohne Verbrennungen und andere Verletzungen) unter der Maske ausgesehen hätte, dann liefert euch dieser Reddit-Post mit einem aktuellen Foto die Antwort:

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So hätte - zumindest nach neuem Kanon-Stand - also ein gealterter Anakin Skywalker in Episode 6 aussehen sollen. Dass Anakin im tatsächlichen Film deutlich älter wirkt, liegt daran, dass Darsteller Sebastian Shaw bei den Dreharbeiten zu Die Rückkehr der Jedi-Ritter bereits über 80 Jahre alt war. Ein genaues Alter von Anakin Skywalker war damals noch nicht etabliert und wurde erst nachträglich mit Beginn der Prequel-Trilogie festgelegt.

Unter anderem deswegen finden sich aus heutiger Sicht in den klassischen Trilogie einige Logiklücken. Denn als George Lucas 1977 Obi-Wan Kenobi in den Mund legte, ein junger Jedi namens Darth Vader habe Anakin Skywalker getötet, war noch nicht entschieden, dass die beiden in Wahrheit eine Person sein sollten. Die nachträglichen Änderungen der Prequels erklären auch, warum Leia in Episode 6 glaubt, sich an ihre Mutter erinnern zu können. Dabei stirbt Padme Amidala während der Geburt ihrer Zwillinge.

In den Kommentaren unter dem oben verlinkten Reddit-Thread merkt zudem ein User an, dass auch Ewan McGregor, der Darsteller von Obi-Wan Kenobi, mittlerweile 55 Jahre alt sei. Das entspreche in etwa dem Alter seines Charakters in Star Wars Episode 4.

Das ist wahrscheinlich die seltsamste Rückwärtskorrektur, die in den Prequels vorgenommen wurde. In der Original-Trilogie wurden die Figuren als älter dargestellt, und es entsteht ein gewisser Widerspruch dazu, wie jung sie in den Prequels sind , schreibt User djordi. Er freue sich aber sehr darüber, dass Hayden Christensen in letzter Zeit die Anerkennung bekomme, die er für seine Rolle in Star Wars verdiene.

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