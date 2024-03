LG verrät die Preise seiner neuen TVs: Für den beeindruckenden OLED-Fernseher M4 müsst ihr ein Vermögen hinlegen

Der G4 gehört ebenfalls zur Oberklasse. (Bild: LG)

Es ist Frühling, abends bleibt es länger hell, die Vögel zwitschern – und die TV-Hersteller verraten die Preise für ihre neuen TVs. Samsung machte Ende Februar den Anfang, nun folgt LG.

Die gute Nachricht: Der kabellose M4, den wir bereits bei der CES bestaunen durften, kommt nach Deutschland. Hier überträgt eine Zero-Connect-Box alle Signale drahtlos an den Bildschirm, der selbst nur über ein Stromkabel verfügt.

Die schlechte Nachricht: Je nach Größe zahlt ihr dafür fünfstellig.

Was ist neu?

Die größten Neuerungen finden sich hauptsächlich im hochpreisigen Segment. Für das Flaggschiff OLED evo M4 und den OLED evo G4 hat LG einen neuen Prozessor springen lassen: den α11-AI-Prozessor.

Laut den Südkoreanern verfügt der über AI Deep Learning und ist »viermal leistungsfähiger als sein Vorgänger«. Wie sich das niederschlägt, müssen Tests zeigen. LG spricht aber von verbessertem Upscaling, einer Farbanalyse und Verbesserung derselbigen, einem dynamischen Tone Mapping und virtuellem Surround-Sound durch KI.

Für Spieler erfreulich: Der M4 besitzt bis zu einer Größe von 83 Zoll ein 144 Hz-Panel (der 97-Zöller schafft 120 Hz).

LGs M4 kostet in 97 Zoll fünfstellig. (Bild: LG)

Auch softwareseitig gibt es eine Neuerung. Alle OLED- und QNED-Modelle bekommen garantierte Updates für webOS für die nächsten fünf Jahre, so, wie wir es von Handys kennen.

Sprich: Wenn ihr einen 2024er-LG-TV der oben genannten Klassen kauft, bekommt ihr neue Features des Betriebssystems frei Haus nachgeliefert (sofern sie keine dedizierte Hardware voraussetzen).

Alle LG-Modelle 2024

Hinweis: Die Preise verstehen sich alle als UVP in Euro. Erfahrungsgemäß pendeln die sich in den kommenden Monaten niedriger ein. Sie sind allerdings ein guter Richtungsweiser.

LG OLED M4

Verfügbarkeit Preis 65 Zoll 2. Halbjahr 4.999 Euro 77 Zoll 2. Halbjahr 7.299 Euro 83 Zoll 2. Halbjahr 9.699 Euro 97 Zoll 2. Halbjahr 34.699 Euro

LG OLED G4

Verfügbarkeit Preis 55 Zoll April 2.799 Euro 65 Zoll April 3.999 Euro 77 Zoll April 5.499 Euro 83 Zoll April 8.699 Euro 97 Zoll April 29.999 Euro

LG OLED C4

Verfügbarkeit Preis 48 Zoll April 1.799 Euro 55 Zoll April 2.499 Euro 65 Zoll April 3.299 Euro 77 Zoll April 4.599 Euro 83 Zoll April 7.299 Euro

LG OLED B4

Verfügbarkeit Preis 55 Zoll Mai 1.899 Euro 65 Zoll Mai 2.799 Euro 77 Zoll Mai 4.299 Euro

LG QNED99T (MiniLED)

Verfügbarkeit Preis 75 Zoll Noch unbekannt 5.499 Euro 86 Zoll Noch unbekannt 7.999 Euro

LG QNED91T (MiniLED)

Verfügbarkeit Preis 65 Zoll Noch unbekannt 2.299 Euro 75 Zoll Noch unbekannt 3.099 Euro 86 Zoll Noch unbekannt 4.299 Euro

LG QNED89T

Verfügbarkeit Preis 98 Zoll Mai 7.499 Euro

LG QNED87T

Verfügbarkeit Preis 50 Zoll April 1.199 Euro 55 Zoll April 1.299 Euro 65 Zoll April 1.599 Euro 75 Zoll April 2.299 Euro

LG QNED86T

Verfügbarkeit Preis 50 Zoll Mai 1.199 Euro 55 Zoll Mai 1.299 Euro 65 Zoll Mai 1.599 Euro 75 Zoll Mai 2.299 Euro 86 Zoll Mai 3.499 Euro

LG QNED85T

Verfügbarkeit Preis 50 Zoll Mai 1.099 Euro 55 Zoll Mai 1.299 Euro 65 Zoll Mai 1.599 Euro 75 Zoll Mai 2.299 Euro 86 Zoll Mai 3.499 Euro

LG QNED80T

Verfügbarkeit Preis 43 Zoll Noch unbekannt 799 Euro 50 Zoll Noch unbekannt 899 Euro 55 Zoll Noch unbekannt 949 Euro 65 Zoll Noch unbekannt 1.299 Euro 75 Zoll Noch unbekannt 1.899 Euro 86 Zoll Noch unbekannt 2.999 Euro

LG NANO82T

Verfügbarkeit Preis 43 Zoll Mai 649 Euro 55 Zoll Mai 899 Euro 65 Zoll Mai 1.199 Euro 75 Zoll Mai 1.699 Euro

LG NANO81T

Verfügbarkeit Preis 43 Zoll Mai 649 Euro 50 Zoll April 749 Euro 55 Zoll Mai 899 Euro 65 Zoll Mai 1.199 Euro 75 Zoll Mai 1.699 Euro 86 Zoll Mai 2.699 Euro

LG UT81

Verfügbarkeit Preis 86 Zoll Noch unbekannt 2.299 Euro

LG UT80

Verfügbarkeit Preis 43 Zoll April 549 Euro 50 Zoll Juli 679 Euro 55 Zoll April 799 Euro 65 Zoll April 1.049 Euro 75 Zoll April 1.549 Euro

LG UT73

Verfügbarkeit Preis 43 Zoll April 529 Euro 50 Zoll April 629 Euro 55 Zoll April 749 Euro 65 Zoll April 999 Euro

Sucht ihr einen TV aus diesem Jahr, werft gerne einen Blick in unsere TV-Kaufberatung.

LG veröffentlicht seine Preise und wenn ihr den M4 euer Eigen nennen wollt, müsst ihr ein paar Scheine auf die Ladentheke legen. Plant ihr die Anschaffung eines neuen TVs in diesem Jahr? Was haltet ihr vom kabellosen Design des M4? Glaubt ihr, dass das die Zukunft des Fernsehers ist? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.