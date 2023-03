Die Sims unter Druck: Life by You greift an mit Open World und besserer Simulation

Link zum Podcast-Inhalt

Life by You ist eine großartige Nachricht - selbst, wenn es scheitern sollte. Darin sind wir uns einig, nachdem wir den großen Reveal der neuen Lebenssimulation von Paradox und Sims-Veteran Rod Humble gesehen haben.

Life by You will vieles bieten, das der Platzhirsch Die Sims aktuell nicht liefern kann: Eine Open World ohne Ladebildschirme, direkte Steuerung unserer Charaktere, dynamische Dialoge in realer Sprache, frei übernehmbare Figuren à la Watchdogs Legion.

Und dann sollen auch noch alle Entwickler-Tools direkt im Basisspiel allen Spielerinnen und Spielern zugänglich gemacht werden - sodass unendlich viele neue Dialoge, Quests und Funktionen geschrieben werden können. Eigentlich ein Lebenssimulations-Traum!

Aber Life by You wirft nach seinem Reveal auch so einige Sorgenfalten auf unsere Gesichter. Vor allem grafisch scheint die Simulation aus der Zeit gefallen - aber auch der Humor, die Ambitionen und nicht zuletzt die große Verantwortung, die an die Community getragen wird, könnten sich als Stolpersteine herausstellen.

Dennoch ist die Ankündigung eine riesige Sache für das ganze Genre: Denn Die Sims regierte Jahrzehnte lang in unangefochtener Alleinherrschaft - und nun gibt es mit Paralives und Life by You gleich zwei Konkurrenten. Was das für das Genre bedeutet und ob Life by You nun der große neue Wurf wird, besprechen für euch:

Géraldine Hohmann , die man auch mitten in der Nacht wecken und sie nach jedem beliebigen Sims-Fakt fragen könnte - sie würde ihn beantworten, in Form einer ausschweifenden PowerPoint-Präsentation. Nicht einmal die absurden Konsolen-Spin-Offs waren sicher vor ihr.

Natalie Schermann, die Paralives schon kannte, lange bevor es cool war - und neben allen Sims-Teilen der Hauptreihe auch leidenschaftlich gerne Die Urbz gespielt hat. Ihr wisst schon, dieses Spin-Off mit den Black Eyed Peas.

