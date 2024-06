Lightmatter gratis bei GameStar Plus - Rätsel aus Licht und Schatten

Lightmatter macht keinen Hehl aus seiner Inspirationsquelle. Knobelfans, die beim Rätseln die Easter Eggs noch übersehen haben, werden spätestens dann hellhörig, sobald der Name »Aperture Science« fällt. Natürlich ist Portal das Spiel, das sich die Entwickler des Puzzle-Spiels aus der Ego-Perspektive als Vorbild auserkoren haben. Schon das Setting ähnelt dem Original: Alleine rätselt ihr euch durch verlassene Labore und Testanlagen, während euch eine Stimme über die Sprechanlagen ein Kotelett ans Ohr quasselt.

Die Ausgangssituation ist hier aber etwas anders. Ihr befindet euch in einem Labor, das mit erneuerbaren Energien – der namensgebenden Lightmatter – herumexperimentiert. Erwartungsgemäß geht etwas gehörig schief und ihr müsst flüchten. Dummerweise sind eure Laborantenbeine nicht schnell genug zum Flüchten, weshalb ihr der letzten Bahn dabei zusehen könnt, wie sie eure Kollegen in Sicherheit bringt und euch alleine zurücklässt. Wobei ganz alleine seid ihr dann doch nicht. Euer Chef ist ebenfalls noch in der Anlage, um euch Anweisungen zu geben und das Geschehen zu kommentieren – der Traum jedes Angestellten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Schatten in Lightmatter sind dank des fehlgeschlagenen Experiments absolut tödlich. Ihr müsst also die wenigen verfügbaren Lichtquellen geschickt nutzen, um euch den Weg durch die zahlreichen Rätsel zu bahnen. Die Entwickler holen aus den vergleichsweise wenigen Werkzeugen, die euch das Spiel zur Verfügung stellt, überraschend viele kreative Puzzles raus, die euch mit frischen Ideen überraschen und immer wieder aufs Neue fordern.

Großes Geschick und schnelle Reflexe am Controller oder an Maus und Tastatur werden euch in Lightmatter nicht abverlangt. Der Fokus liegt hier noch mehr als beim Vorbild Portal auf den kniffligen Kopfnüssen. Und wenn ihr beim Knobeln doch mal in die tödlichen Schatten tretet, könnt ihr von einem der zahlreichen, fair verteilten Rücksetzpunkte weitermachen.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31. Juli abholen und diesen bis einschließlich 03. August für Lightmatter (Steam) bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht's:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Lightmatterbei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!