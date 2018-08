Logitech MX Vertical - Neue vertikale Maus soll für angenehmere Handposition sorgen

Vertikale Mäuse gehören zu den Exoten unter der Eingabe-Hardware am PC. Doch Hersteller Logitech hat sich diesem speziellen Segment angenommen und laut ComputerBase mit der MX Vertical eine neue vertikale Maus für Rechtshänder vorgestellt, die den Fokus auf verbesserte Ergonomie und Entlastung der Handposition setzt.

Bei der Logitech MX Vertical handelt es sich um eine Maus, die sich sowohl drahtlos als auch via USB-Kabel betreiben lässt. Der integrierte Akku verfügt laut Herstellerangaben über eine Laufzeit von bis zu vier Monaten.

Darüber hinaus erlaubt die Schnelladefunktion das zügige Wiederaufladen des Akkus - eine Minuten Laden soll für drei Stunden Nutzungsdauer reichen. Außerdem verfügt die MX Vertical über folgende Features:

Logitech bietet die MX Vertical zur Vorbestellung über die eigene Webseite an. Der UVP liegt bei 109 Euro. Die Maus soll im September 2018 auf den Markt kommen und dann auch über Drittanbieter erhältlich sein.

