Mit der Ankündigung von Googles Cloud-Gaming-Dienst Stadia hat das alles andere als neue Thema, dem bislang nie so Recht der Durchbruch gelungen ist, kräftigen Rückwind bekommen. Den scheint jetzt auch die Telekom in Form von Magenta Gaming ausnutzen zu wollen.

Pünktlich zur gamescom hat der Bonner Konzern den Dienst angekündigt, der schon ab dem 24. August um 9 Uhr ersten Spielern in einer geschlossenen Beta-Phase zugänglich gemacht werden soll.

Auch auf der Messe selbst kann man Magenta Gaming ab diesem Datum in Halle 11.3 an verschiedenen Endgeräten testen.

Streaming in Full HD mit 60 fps

Genau wie im Falle von Angeboten wie Google Stadia oder Nvidias Geforce Now übernehmen bei Magenta Gaming PCs in der Cloud die Berechnung der Spiele, die anschließend auf Hardware wie Windows-PCs, Tablets oder Smartphones gestreamt werden können.

In der Beta geschieht dies in Full HD mit 60 fps und Stereo-Sound, später soll auch das Spielen in 4K und mit 5.1-Surround-Sound ermöglicht werden.

Voraussetzung für die Registrierung ist es, Kunde bei der Telekom zu sein und über mindestens 50 MBit/s zu verfügen. Empfohlen werden 100 MBit/s und die Anbindung per LAN-Kabel, beim Spielen per WLAN sollte es ein 5-GHz-Netzwerk sein.

Die entsprechenden Apps sollen für Windows (7/8/10), macOS ab Version 10.3 Android und Android-TV zur Verfügung stehen, iOS und die Xbox sollen später ebenfalls unterstützt werden.

Magenta Gaming: Spiele, Kosten, Release

In der Beta-Phase sollten laut der Webseite zu Magenta-Gaming »über 100 Games« zur Verfügung stehen, in der Liste mit allen Spielen sind momentan allerdings nur 64 Titel enthalten. Dabei handelt es sich größtenteils um ältere oder weniger bekannte Spiele.

Prominentere Vertreter sind The Witcher 3 in der GOTY-Edition, einige Titel der Sniper-Ghost-Warrior-Reihe (Teil 1 bis 3) und Lords of the Fallen. Außerdem zählen manche Free-2-Play-Spiele wie League of Legends und World of Tanks zum Lineup.

Die Spielebibliothek soll laut offizieller FAQ später »regelmäßig« aktualisiert werden. Die Teilnahme an der Closed Beta ist kostenlos, für den Release sollen »verschiedene Abomodelle« angeboten werden - konkrete Preise oder Bedingungen nennt die Telekom aber bisher nicht.

Der Release von Magenta Gaming ist für das Jahr 2020 vorgesehen, wobei die Telekom auch eine Integration in das eigene Fernsehangebot in Form von MagentaTV plant.