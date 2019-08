Eigentlich sollte Death Stranding exklusiv auf Sonys PS4-Konsole erscheinen und PC-Spieler erst einmal leer ausgehen. Das Action-Adventure befand sich auch seit längerem auf Sonys offizieller Liste für Exklusivtitel. Das hat sich jetzt aber geändert. Wie AllGamesDelta via Twitter feststellte, ist das Spiel in der aktuellen Liste nicht mehr zu finden.

Death Stranding Has Been Removed from the Official PlayStation Site's List of Exclusives



Wayback May 26 https://t.co/7zDTEhkjCm



Current List https://t.co/BzAEjsCIMv pic.twitter.com/ulk3jeD4Ug — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) August 7, 2019

Nun häufen sich die Spekulationen um einen möglichen PC-Release. Bereits in der Vergangenheit war die Möglichkeit nie gänzlich von der Hand zu weisen. Offiziell wurde aber nach wie vor nichts bestätigt. Neu ist indes die Vermutung, dass Death Stranding womöglich auf Googles Streaming-Plattform Stadia erscheinen könnte.

Diese Spekulation hat ihren Ursprung in einem Tweet des Game Directors Kojima persönlich, der ein Bild mit sich und Jade Raymond beinhaltete. Raymond war lange Jahre als Produzentin bei Ubisoft und Electronic Arts tätig und ist seit 2019 Leiterin des Google-Studios, das für die Entwicklung von Stadia zuständig ist. Aus dem Tweet geht außerdem hervor, dass Raymond Kojima einen Besuch in seinem Studio in Tokyo abgestattet hat.

Thanks Jade Raymond for visiting our studio. ??? pic.twitter.com/E0dKuf6szE — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 25, 2019

Auch hier handelt es sich natürlich um Spekulation. Seinen nächsten öffentlichen Auftritt hat Kojima erst wieder hier in Deutschland. Auf der Gamescom in Köln ist der Game Designer Gast während des Opening Night Panels am 19. August, das von Geoff Keighley gehostet wird. Dort soll es einen neuen exklusiven Blick auf Death Stranding geben. Wenn die Gerüchte stimmen, könnte dann auch ein eventueller Release auf Google Stadia öffentlich gemacht werden.

Bis dahin bleibt die Zukunft des nächsten Kojima-Spiels noch ungewiss. Wir haben bei Sony ein Statement angefragt und werden diese Meldung ergänzen, sobald wir eine Antwort vom Publisher erhalten.