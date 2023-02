Super Mario: Was vor fast 40 Jahren noch Handarbeit war, übernimmt heute die KI GPT

Während der Hype um KI-Technologien, allen voran ChatGPT weitergeht, arbeitet die Forschung schon an den Technologien von morgen. Eine Gruppe von Forschern hat in einer Studie ein KI-Modell vorgestellt, mit dem ihr unbegrenzt viele Super Mario-Level erstellen könnt.

Level generieren mit MarioGPT

Einige Forscher von der IT Universität in Kopenhagen haben eine Studie veröffentlicht, in der sie das KI-Modell MarioGPT vorstellen. MarioGPT kann, ähnlich wie ChatGPT, Texteingaben verarbeiten und Antworten generieren.

Nur anstatt hilfreiche Tipps zu geben, wie ihr einen Reifen wechseln könnt oder euch bei euren Hausarbeiten zu unterstützen, baut MarioGPT 2D-Level. Dabei nutzt das Modell die Grafik des ersten Super Mario-Spiels.

Leider klappt die Generierung von Leveln nicht immer fehlerfrei. Im Beispiel »f« aus dem obigen Bild werden Gegner generiert, obwohl keine erzeugt werden sollten.

Per Texteingabe kann das Modell Level mit unterschiedlichen Höhen erstellen und diese mit bekannten Gegner und Elementen aus den Mario-Spielen füllen. Möglich sind unter anderem Röhren, Münzen, Fragezeichen-Blöcke und natürlich Marios alte Gegner, die Gumbas.

Das KI-Modell wurde mit 84 Leveln aus Super Mario Bros. und Super Mario Bros.: The Lost Levels trainiert. Besonders Letzteres ist durch seinen knackigen Schwierigkeitsgrad bekannt.

ChatGPT nutzt als Basis GPT-3, wohingegen MarioGPT den Vorgänger (GPT-2) verwendet, der 2019 veröffentlicht wurde. Die neueste Version ist zwar deutlich leistungsstärker als GPT-2, die generierten Level von MarioGPT können sich dennoch sehen lassen.

Generiert eure eigenen Level und spielt sie dann

Wenn ihr MarioGPT selbst ausprobieren möchtet, haben wir gute Nachrichten für euch: Ihr könnt das Modell von MarioGPT auf GitHub herunterladen. Für die Ausführung auf eurem Computer benötigt ihr Python und grundlegende Programmierkenntnisse.

Alternativ ist eine Demo von MarioGPT auf der Webseite Hugging Face verfügbar. Dort könnt ihr mit einigen Parametern experimentieren und eure eigenen Mario-Level generieren lassen.

Das Forscherteam hat sogar daran gedacht, einen komplett steuerbaren Mario, sowie eine einfache KI für die Gumbas einzubauen. Ihr könnt die generierten Level also nicht nur anschauen, sondern sogar spielen.

Künstliche Intelligenz ist bei Mario angekommen - zumindest durch Forschungsarbeiten. Was haltet ihr von diesem Projekt? Kann MarioGPT euren Mario Maker-Skills Konkurrenz machen? Würdet ihr ein derartiges 2D-Spiel zocken, das durch künstliche Intelligenz generiert wurde? Schreibt es gerne in die Kommentare. Eure Meinung zu diesem Thema interessiert uns!