»Passt perfekt, weil GTA stets Verbrecher porträtiert« - Markus Söder springt auf den Hype um GTA 6 auf, erntet dafür viel Spott im Netz

Markus Söder (CSU) inszeniert sich gerne als volksnaher Politiker und nutzt dazu jetzt auch den Hype um GTA 6.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist für seine selbstdarstellerische Social-Media-Präsenz bekannt. Weil er lange Zeit fast täglich Fotos seiner (oft sehr fleischreichen) Mahlzeiten unter dem Hashtag #Söderisst auf Instagram teilte, unterstellten ihm politische Gegner, mit seinem Online-Auftritt politische Inhalte ins Lächerliche zu ziehen und Influencertum zu betreiben. Berühmt wurde etwa der Vorwurf des fetischhaften Wurstgefresse des ehemaligen Vizekanzlers Robert Habeck (Grüne).

Nach Misserfolgen bei der bayerischen Kommunalwahl 2026 fuhr Söder seine themenfremden Posts in den sozialen Medien zwar zurück; so ganz lassen kann er es dann aber doch nicht. Passend zur kürzlichen Enthüllung des offiziellen Cover-Artworks von GTA 6 und dem Start der Vorbestellungen des Gangster-Spiels von Rockstar hat Söder nun auf Instagram ein Bild geteilt, das ein bayerisches GTA-Cover zeigen soll.

Auf dem Bild mit der Aufschrift Hightech & Heimat Bayern sind im typischen GTA-Stil mehrere Landschaften, Sehenswürdigkeiten und Personen aus der bayerischen Politik dargestellt; darunter Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) und Söder selbst. Das Bild ist offensichtlich mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt und soll Bayern als wichtigen Wirtschaftsstandort für Deutschland stilisieren.

Unter dem Bild schreibt Söder: Hightechland Bayern vor GTA 6. So geht Zukunft. Mit dem Post will Söder offenbar zeigen, dass er bei aktuellen Netz-Debatten am Puls der Zeit ist und auch mit den Themen auskennt, die eine Junge Zielgruppe bewegen - in konkreten Fall GTA 6.

1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage

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User feiern Selbstentlarvung

Doch das Spiel, das sich Söder hierfür als Vorbild genommen hat, ist für politische Werbung denkbar ungeeignet. Denn schon der Titel verrät, dass es in Grand Theft Auto hauptsächlich um das Ausüben von Verbrechen geht - der namensgebende schwere Autodiebstahl ist in den USA ein Straftatbestand.

Entsprechend finden sich unter dem Instagram-Post Söders haufenweise spöttische Nutzer-Kommentare, die Söder und seine Partei mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung bringen oder die KI-Nutzung durch einen wichtigen politischen Amtsträger kritisch hinterfragen.

josch_der_dude schreibt: Geil, endlich mal ein GTA mit Wirtschaftskriminalität

waveybobson schreibt: Der Slop passt perfekt, weil GTA stets Verbrecher porträtiert

skynet.52 schreibt: Das einzige was die Union und GTA gemeinsam haben ist, dass Unmengen an Geld von Zivilisten gestohlen wird und fast alle Charaktere Verbrecher ohne Konsequenzen sind.

zoam90 schreibt: Ist Söder klar, dass er die CSU als Verbrecherbande darstellt?

springi1337 schreibt: Am besten finde ich die Mission, bei der man auf Kosten der Steuerzahler Masken für mehrere Milliarden kauft und dann mit 5 Sternen vor den Behörden flieht und unbescholten davonkommt.

kitanoyama85 schreibt: OMG... sich mit GTA 6 zu vergleichen ist, gelinde gesagt, ziemlich waghalsig und abgehoben.

Und luda_chris1998 schreibt: Erst das Weiße Haus und jetzt das … ihr denkt, ihr könnt damit die jungen Wähler abstauben [...]

Übrigens: Markus Söder ist nicht der einzige politische Akteur, der mit dem GTA-Cover Publicity macht. Das Bundesjustizministerium unter Ministerin Stefanie Hubig (SPD) veröffentlichte ebenfalls ein Bild im GTA-Stil, das Motive aus der Justiz zeigt. Auch hier fallen die Nutzer-Reaktionen aber überwiegend negativ aus.

Sailorzoom9 schreibt etwa: Darf ich fragen, warum für einen offiziellen Beitrag eine KI-generierte Grafik im GTA-Stil gewählt wurde? Für eine Justizbehörde wirkt das auf mich eher befremdlich als vertrauensbildend. Ein anderer User schreibt: Mal schauen, was das Urheberrecht dazu sagt.

Und Nutzer marc_7196 spielt auf das Fehlen einer physischen Variante von GTA 6 an: »Ihr könnt euch gerne dafür einsetzen, Publishern zu verbieten, keine Disc mehr rauszubringen bei neuen Games, wie auch bei GTA6. Weil so besitzt man das Produkt, das man gekauft hat, nicht wirklich, und kann es z.B. nicht ausleihen und auch nicht weiterverkaufen.«

Tatsächlich soll GTA 6 bei seinem Release im November keine wirklich physische Version mehr bekommen. Käufer der Einzelhandels-Box erhalten darin lediglich einen Download-Key, der das Spiel an einen digitalen Account bindet. Der Weiterverkauf des Spiels wird damit faktisch unterbunden.