Men Of War: Assault Squad gratis bei GameStar Plus – Beweist euer strategisches Geschick

Ihr seid seichte Strategiespiele leid, die so einfach sind, dass ihr sie im Halbschlaf und Fäustlingen auf den Händen gewinnen könnt? Dann seid ihr bei Men Of War: Assault Squad genau richtig. Das Echtzeitstrategiespiel verlangt mit seinem sehr hohen Realismus und der starken Gegner-KI selbst Taktik-Veteranen einiges an Können ab. Außerdem könnt ihr euch damit schonmal für Men Of War 2, das im Laufe des Jahres erscheinen soll, warmspielen.

Nutzt vorhandene Deckung und flankiert eure Gegner, bevor sie dasselbe mit euch anstellen.

Dank der spielerischen Tiefe, der Vielzahl an taktischen Möglichkeiten, mit denen sich Strategie-Veteranen austoben können und der dynamischen Gegner-KI verläuft jedes Gefecht anders als das Letzte. Dafür sorgt auch die realistische Zerstörung der Schlachtfelder. Mauern und Häuser brechen je nach Schaden teilweise oder ganz zusammen und tiefe Einschlagkrater bieten neue Deckung für eure Infanterie, der kurz davor noch die Sandsäcke um die Ohren geflogen.

Einschusslöcher und abgefallene Panzerplatten – das Schadensmodell ist auch heute noch erste Klasse.

Die realistische Physiksimulation und das äußerst präzise Schadensmodell sorgen für Dynamische Gefechte und besonders hohen Realismus. Der Schaden an Fahrzeugen wird exakt berechnet und detailgetreu dargestellt. Abgefallene Ketten und Panzerplatten sind ebenso sichtbar, wie die Einschusslöcher von Treffern, die eure Fahrzeuge im Laufe der Schlacht abbekommen.

Die Umgebung und Objekte sind detailliert zerstörbar, was laufend Änderungen an eurer Strategie nötig macht.

Eine Besonderheit der Men-Of-War-Reihe ist der »Direct Control Modus«. Damit steuert ihr einzelne Einheiten und Fahrzeuge einfach selbst mit Maus und Tastatur. So habt ihr die volle Kontrolle, wenn die Situation mehr Feingefühl erfordert, als die KI-Kollegen abliefern können. Steuert ihr eure Einheiten stattdessen per Mausbefehl, lässt sich ihr Verhalten und die Formation mit vielen Optionen anpassen. Wollt ihr dafür nicht jedes Mal auf die entsprechenden Buttons klicken, gibt es natürlich zahlreiche Tastenkürzel, die euch und eurer Maus einiges an Strecke und Klicks ersparen.

Die große Stäkre des Spiels sind Multiplayer und Koop-Gefechte, was dank der abgeschalteten GameSpy-Server aber leider nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Wer dennoch gegeneinander oder im Koop spielen will, kann das mit den Programmen GameRanger bzw. Hamachi auch heutzutage noch tun.

