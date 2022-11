Mercedes macht seine Autos schneller, wenn man ein 1200-Dollar-Abo abschließt, und wir streiten darüber

Okay, ich kann verstehen, warum Abo-Modelle bei Autos für Unruhe sorgen. Wohin soll das bitte noch führen? Müssen wir künftig auch noch monatlich dafür zahlen, damit der eigene - wohlgemerkt - PKW tut, was er soll? Wird für 100 Euro mehr der Bremsweg vielleicht bald kürzer?



Zugegeben, das ist etwas zugespitzt. Im Moment betrifft es ja praktisch nur Luxus-Zubehör wie Sitzheizungen oder schnellere Beschleunigung. Und ich gehe auch stark davon aus, dass es Gesetze geben wird, die Sicherheitsfunktionen von Abos generell ausschließen. Aber ein bisschen dystopisch klingt es trotzdem.



Ich muss aber sagen, dass ich die Hersteller irgendwie verstehen kann. Und das nicht nur im Sinne des Zeitgeistes, wo Abo-Modelle überall wie Pilze aus dem Boden schießen. Nein, ich kann es auch ganz grundsätzlich nachvollziehen.



Wo früher alles fest verdrahtet, mit eigenen Knöpfen und Drehreglern, in Fahrzeuge gebaut werden musste, sitzen heute intelligente Steuerprogramme, die Zugriff auf alles haben. Da braucht es am Ende nur irgendwo ein Häkchen und schon kann man alles nach Belieben mühelos per Touchscreen zuschalten. Auch das ist natürlich etwas überspitzt formuliert, denn schließlich muss die Sitzheizung trotz aller Computerisierung dann doch physisch im Sitz vorhanden sein.



Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass es für die Hersteller günstiger ist, von vornherein alle Extras in Autos zu bauen, als verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Eigenschaften zu fertigen. Wie das aus ökologischer Sicht zu beurteilen ist, wage ich allerdings nicht einzuschätzen. Hierfür fehlt mir die nötige Datengrundlage.



Insofern mag es zwar zunächst irritierend sein, dass ich für einen warmen Hintern ein Abo abschließen muss, aus technischer Sicht macht es meiner Meinung nach aber durchaus Sinn. Und ich kann mich nur wiederholen: Solange es lediglich Luxus-Funktionen betrifft, stört es mich nicht. Vielleicht bringt uns das am Ende sogar gesellschaftlich ein ganzes Stück nach vorne, wenn die Leute aufgrund von Abo-Verweigerung nicht mehr wie blöd rasen können, sondern in stillschweigendem Protest langsam vor sich hin tuckern.



Außerdem steht und fällt es letztlich damit, wie wir als Kunden das annehmen. Wenn kaum jemand ein Abo abschließt und im Zuge der Vernunft auf die Bonusbeschleunigung verzichtet, werden Mercedes und BMW sicher zu den ersten gehören, die sie postwendend wieder abschaffen.