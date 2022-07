Wie uns die Plattform-Kriege den Spielspaß verderben

Der Begriff Metaverse hat große Diskussionen (auch im GameStar-Podcast) und noch größere Visionen hervorgebracht. Facebook-Chef Mark Zuckerberg etwa beschwor das Internet der Zukunft als kunterbunte Mixed-Reality-Gemeinschaft, die im Cyberspace Klamotten shoppt und Karten kloppt. Klar, kann sein, dass das irgendwann Wirklichkeit wird, aber es dürfte noch ein paar Jahrzehnte dauern.

In anderer Form ist das Metaverse aber bereits Wirklichkeit. Nämlich als immer enger verknüpftes Netz von Online-Plattformen, die bereits Hunderte Millionen Menschen binden und noch viele mehr binden wollen - etwa mit Abos.

Über diese Plattformkriege spricht Micha im Podcast mit Human Nagafi, Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy sowie beim Sprachnachrichten-Podcast Critical Infinity.

Auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat uns ein neues Treueprogramm von Sony namens PlayStation Stars. Sobald Stars später in diesem Jahr startet, sammelt ihr durch bestimmte Aktivitäten Treuepunkte (etwa durch Erfolge, Online-Turniere etc.), die ihr dann in PlayStation-Guthaben umwandeln könnt, um Spiele und »digitale Sammelgegenstände« zu kaufen.

Solche Treueprogramm sind nicht ungewöhnlich, Steam etwa hat seine Sammelkarten, und in World of Warcraft könnt ihr Spielzeit beziehungsweise Battlenet-Guthaben für erfarmtes Gold kaufen. Das nutzen die Plattformen zur Kundenbindung: Logisch, man bleibt länger dabei, wenn man etwas zurückbekommt.

Human skizziert das Problem daran: Je mehr man Spielen eine wirtschaftliche Logik überstülpt, desto mehr verschiebt sich der Fokus weg vom Spielspaß.

Wollen wir wirklich darüber nachdenken, mit welchen Spielen wir die maximalen Treuepunkte verdienen? Oder wollen wir in Spielen versinken und die echte Welt mit ihren wirtschaftlichen Zwängen ein Weilchen vergessen?

Noch seltsamer wird's, wenn wir uns anschauen, welche Blüten die Kundenbindungsmaßnahmen aktuell noch treiben. Wusstet ihr etwa, dass ihr Payback-Punkte sammeln könnt, indem ihr Coin Master spielt - eine Mobile-App, die für ihre klare Glücksspiel-Ausrichtung vielfach kritisiert wurde?

Oder dass es die Mobile-Version des fantastischen (!) Into the Breach nur für Netflix-Abonnenten gibt? Oder dass man bei Amazon Prime regelmäßig Kartenpakete für FIFA Ultimate Team bekommt?

Abo-Plattformen fahren immer mehr Vorteile auf, um Kundinnen und Kunden zu halten. Und zwar auch über das Gaming hinaus, die per Coin Master erspielten Payback-Punkte lassen sich auch für Regenschirme und Toaster ausgeben.

Und bei BMW gibt es neuerdings sogar die Sitzheizung im Abo. Wäre doch eine schöne, neue Welt, wenn ihr die irgendwann in Call of Duty: Warzone freispielen könntet. Oder?

