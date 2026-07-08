Meta hat eine Bild-KI veröffentlicht, bei der einfach die Instagram-Bilder anderer User genutzt werden können

Muse Image soll Bilder von anderen Instagram-Accounts nutzen können. (Bild: Meta)

Mit Muse Image hat nun auch Meta einen KI-Bildgenerator veröffentlicht. Das Tool wird dabei direkt in Meta-Dienste wie Instagram oder WhatsApp integriert.

Eine Funktion sorgt dabei für besonderes Aufsehen. So sollen die Instagram-Bilder anderer User für KI-Bilder genutzt werden können.

KI-Bilder von fremden Personen direkt in Instagram

Aktuell ist noch unklar, wie und wo das Feature eigentlich verfügbar ist. Als wir es selbst in Instagram ausprobiert haben, bekamen wir von Meta AI immer die Antwort, dass es bei den gewählten Accounts keinen Zugriff gäbe. Auch auf X gibt es Verwirrung darum.

Laut dem offiziellen Ankündigungspost von Meta soll das Tool folgendermaßen funktionieren:

»Ihr könnt in der Meta AI-App auch Instagram-Konten mit @-Erwähnungen versehen, um bestimmte Instagram-Profile direkt in eure Bilder einzubinden. Ganz gleich, ob ihr eine individuelle Einladung zu einer Veranstaltung gestalten, ein gemeinsames kreatives Konzept entwerfen oder eine personalisierte Grafik erstellen möchtet – durch das Taggen eines Benutzernamens kann Meta AI öffentliche Fotos nutzen, um ein Bild zu erstellen, das sofort gepostet werden kann.«

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Autoplay

Laut den offiziellen App-Regeln soll das theoretisch mit allen öffentlichen Accounts möglich sein:

»Wenn du ein öffentliches Konto hast, können andere Instagram-Nutzerinnen möglicherweise neue Reels, Beiträge oder Stories erstellen, indem sie deine veröffentlichten Fotos, Videos oder Reels bzw. Bestandteile davon im Rahmen von Features wie Remixen, Sequenzen, Vorlagen und Stickern wiederverwenden. Darüber hinaus können Nutzerinnen mithilfe von KI-Funktionen bei Meta mit deinen Instagram-Inhalten eigene Inhalte erstellen.«

Vermutlich wird es hier in den kommenden Tagen mehr Informationen geben. Abseits davon soll Muse Image ganz ähnlich funktionieren wie andere KI-Bildgeneratoren.

Bilder können also komplett über einen Prompt erstellt werden. Oder man lädt Bilder hoch und gibt per Prompt Anweisungen, wofür diese verwendet werden sollen.

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In Zukunft soll das Tool auch auf Facebook und Facebook Marketplace verfügbar sein. Dort könnte man dann laut Meta beispielsweise vorab ausprobieren, wie ein auf Marketplace angebotenes Möbelstück im eigenen Wohnzimmer aussehen würde. Bisher ist Muse Image allerdings »nur« in Instagram, WhatsApp und der Meta-AI-App kostenlos nutzbar, bis das interne Limit erreicht ist.